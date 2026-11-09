Policija je juče intervenisala u novootvorenom lokalu brze hrane u Dortmundu, na zapadu Nemačke, nakon što su stotine građana pohrlile na otvaranje privučene promotivnom cenom kebaba od samo jednog evra.

Vlasnik restorana bio je primoran da pozove policiju jer više nije mogao da kontroliše okupljenu masu. Prema njegovim tvrdnjama, ispred lokala okupilo se oko 1.000 ljudi, dok policija procenjuje da ih je bilo približno 300, prenosi Gardijan.

Vlasnik je unapred reklamirao posebnu ponudu kebaba po ceni od jednog evra. U Nemačkoj se cena doner kebaba, jela od mariniranog mesa pečenog na vertikalnom ražnju koje se služi sa povrćem u toploj lepinji ili tortilji, obično kreće između 7,50 i devet evra.

Vlasnik angažovao privatno obezbeđenje

Do otprilike 2020. godine kebab je koštao između 3,50 i četiri evra. Nagli rast cena, prvenstveno zbog poskupljenja energije i hrane, pretvorio je najpopularniju nemačku brzu hranu u jedan od najuočljivijih svakodnevnih simbola inflacije.

U Nemačkoj se godišnje proda više od 1,3 milijarde porcija kebaba.

🇩🇪 In #Dortmund, Germany The Döner for €1 offer ended in clashes with police officers and riots. The owner of the new kebab shop announced that on the first day, a doner kebab would cost only €1. After the establishment opened, the crowd attempted to storm it. A police patrol called for reinforcements, and only then was the situation brought under control. — Global Brief (@globalbrief_now) November 9, 2026

Vlasnik restorana angažovao je privatno obezbeđenje koje je trebalo da održava red tokom otvaranja. Međutim, ubrzo se ispostavilo da pripadnici obezbeđenja ne mogu da kontrolišu okupljenu masu, pa je, nakon što je situacija izmakla kontroli, pozvana policija.

Dolazak policajaca izazvao je dodatne nerede. Prema rečima portparola policije, okupljeni su na pripadnike policije bacali flaše, kamenje, pirotehnička sredstva i električne trotinete.

Zbog eskalacije nasilja pozvana su pojačanja, a na terenu se na kraju našlo oko 100 policajaca, kao i policijski helikopter.

Načelnik policije: Deo okupljenih od početka nameravao da napadne policajce

Načelnik dortmundske policije Tim Fromajer oštro je osudio nasilje.

"Svako ko pribegava nasilju, u ovom slučaju ponovo protiv policijskih službenika, nije mlada osoba željna avanture niti običan izgrednik, već kriminalac", naveo je Fromajer u saopštenju.

On je optužio deo okupljenih da su od samog početka nameravali da napadnu policiju, ističući da se takvo ponašanje uklapa u obrazac nasilja koji je u poslednje vreme zabeležen na skupovima i protestima.

Stadtbild Dortmund, wenn ein Dönerladen mit 1-€-Döner eröffnet https://t.co/KXfqtTvTy1 — ColdJack (@TheColdJack) November 9, 2026

Tokom intervencije uhapšeno je nekoliko osoba. Kod jednog od privedenih pronađen je gasni pištolj.

Protiv više osoba biće podnete prijave zbog narušavanja javnog reda i mira, oštećenja imovine i vređanja.

Policija nije saopštila da li će se i vlasnik restorana suočiti sa krivičnim ili prekršajnim postupkom zbog događaja tokom otvaranja.

Vlasnik je nakon incidenta poručio da će sve preostale kebabe donirati lokalnoj humanitarnoj organizaciji koja pomaže beskućnicima.

(Kurir/Gardijan)

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