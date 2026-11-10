Iranski stručnjaci razvijaju raketu "ormuz", namenjenu za otkrivanje i gađanje neprijateljskih radarskih sistema, izjavio je savetnik komandanta vazduhoplovno-kosmičkih snaga Korpusa islamske revolucinarne garde (IRGC) Ali Bilali.

Prema njegovim rečima, raketa može da detektuje radarske emisije i usmeri se ka njihovom izvoru, čime joj se omogućava da pogodi neprijateljsku radarsku opremu, prenela je iranska novinska agencija Fars.

Foto: HENGHAMEH FAHIMI/AFP/Profimedia

 

 

Bilali je naveo da su iranski stručnjaci napredovali u razvoju raketa koje koriste signale radarskih sistema za identifikaciju i gađanje ciljeva.

On je dodao da je iranska raketna industrija prevazišla fazu kopiranja postojećeg naoružanja i da sada može da projektuje i proizvodi nove sisteme u skladu sa zahtevima na bojnom polju, i da je sposobna za samostalnu proizvodnju, bez oslanjanja na uvozne sirovine i tehnologiju.

Kako je prenela iranska novinska agencija Fars, Bilali je ocenio da je raketna industrija sada "više domaći proizvod nego persijski tepisi".

On je naveo da se sirovine za proizvodnju čvrstih i tečnih raketnih goriva nabavljaju i prerađuju u Iranu, uz korišćenje domaćih mineralnih resursa i naftnih derivata, što smanjuje zavisnost zemlje od uvoza.

(Tanjug)

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