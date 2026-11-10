Hrvatski premijer Andrej Plenković ponovo je danas komentarisao smrt pacijenta Kristiana Josipa Periša (32) u psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u Zagrebu, istakavši da se na osnovu snimaka može videti da je reč o ubistvu.

- Po ovome što sam mogao videti, reč je o ubistvu mladog čoveka u bolnici pod nadležnošću gradske vlasti. Naravno, to ne može biti odgovornost gradonačelnika, ali da je obrnuto, verovatno bi se već radili protesti - kazao je Plenković prilikom dolaska u parlament.

Foto: Julien Mattia/Zuma Press/Profimedia

 

 

Na opasku novinara da još nije utvrđeno da li je reč o ubistvu, Plenković je rekao:

- Pogledajte snimak.

 

 

Delove snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.

 

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