Hrvatski premijer Andrej Plenković ponovo je danas komentarisao smrt pacijenta Kristiana Josipa Periša (32) u psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u Zagrebu, istakavši da se na osnovu snimaka može videti da je reč o ubistvu.
- Po ovome što sam mogao videti, reč je o ubistvu mladog čoveka u bolnici pod nadležnošću gradske vlasti. Naravno, to ne može biti odgovornost gradonačelnika, ali da je obrnuto, verovatno bi se već radili protesti - kazao je Plenković prilikom dolaska u parlament.
Na opasku novinara da još nije utvrđeno da li je reč o ubistvu, Plenković je rekao:
- Pogledajte snimak.
Delove snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.