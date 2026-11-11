On se obratio novinarima nakon što je zasebnu konferenciju za medije održao Vladimir Medinski, pomoćnik ruskog predsednika Vladimira Putina, koji je objavio da je s Ukrajinom postignut dogovor o velikoj razmeni zarobljenika.

Taj dogovor je potvrdio i Kušner, a ruska agencija Tas objavila je i izjavu generala Aleksandra Zorina, prvog zamenika načelnika za informisanje Generalštaba Oružanih snaga Rusije, koji je učestvovao u pregovorima u Abu Dabiju, da bi razmena mogla da se održi u naredne dve do tri nedelje i da bi mogla da bude najveća od početka rata, sa više od 1.000 zarobljenika s obe strane. Foto: Mostafa Alkharouf/AFP/Profimedia

"Teritorijalna pitanja će biti najteža"

Kušner je kazao je da su posleratna bezbednost Ukrajine i načini za praćenje prekida vatre bili takođe među temama pregovora.

- Teritorijalna pitanja će biti najteža - rekao je on.

Specijalni izaslanik predsednika SAD, koji je u Abu Dabiju bio sa drugim Trampovim mirotvorcem Stivom Vitkofom, dodao da je ova runda pregovora predstavljala "pozitivan korak" ka miru uprkos nedostatku „poverenja“ između dve strane.

- Stiv i ja nismo bili sigurni da ćemo doći do ovog trilateralnog formata, bio je dug put da se svi vrate za pregovarački sto - naveo je Kušner. Foto: Profimedia

Priprema "multilateralnog formata" s evropskom pregovaračima

On je kazao da je cilj sastanka u Abu Dabiju bio da se budući razgovori pretvore u "multilateralni format" koji uključuje evropske pregovarače.

- Američki i ukrajinski timovi su imali dobre razgovore sa delegatima iz EU i NATO tokom razgovora u Abu Dabiju - rekao je Trampov zet.

Na Kušnerovoj konferencije za medije novinarima su se obratili i članovi ukrajinske delegacije.

Skaj njuz navodi da je jedan od ukrajinskih pregovarača kazao da postoji "dobar zamah" za pronalaženje rešenja pre kraja godine.

Šta kaže Umerov?

Rustem Umerov, glavni pregovarač delegacije Kijeva, takođe se obratio novinarima.

On se odmah zahvalio američkim izaslanicima i rekao da je obavljen dobar posao obavljen na raznim sastancima održanim do sada tokom ove godine.

Umerov je poručio i da postoji "ogroman napredak" po pitanjima bezbednosti i napretka, dodavši da će se o njima još razgovarati.

Kušner je potom kazao da će on i Vitkof sutra otputovati u Moskvu na sastanak sa Putinom. Foto: Bahmut Pavlo/Ukrinform/Abaca/Abaca Press/Profimedia

- Proučićemo ono o čemu je danas razgovarano i pokušaćemo da postignemo veći napredak po nekim od pitanja o kojima smo razgovarali - rekao je on i dodao da Vašington vidi "neka otvaranja i neke mogućnosti tamo".

Kušner i Vitkof će zatim odleteti u irsku prestonicu Dablin da bi se sastali s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

- Dodatno ćemo istražiti neke od ideja do kojih smo danas ovde došli - naveo je Kušner.

Na pitanje novinara da li postoje planovi da se Putin i Zelenski sastanu licem u lice, on je kazao da Rusija želi da vidi "više napretka pre nego što se to desi".

- Jasno je da nema velikog poverenja ili ljubavi između (dvojice) lidera - zaključio je Kušner.

(Kurir/Skaj njuz)