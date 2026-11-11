Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, pokreće veliki projekat van teniskih terena, a ovog puta fokus seli u Majami.

U saradnji sa renomiranom kompanijom "Aman Grup", srpski as lansira novi luksuzni ugostiteljski brend pod nazivom "ATMA", koji će biti usmeren na dugovečnost, vrhunsku ishranu i oporavak.

Foto: CHRISTOPHE SAIDI/Sipa Press/Profimedia

 

 

Zdanje tri puta više od "Beograđanke"

Prvi objekat ovog koncepta biće kula visoka oko 320 metara (1.049 stopa), smeštena na samoj obali u elitnom kvartu Majamija - Brikel, na lokaciji Brikel Bej Drajv. Koliko je projekat monumentalan, najbolje govori poređenje sa beogradskim simbolima - "Beograđanka" je visoka 100, a kula "Geneks" 115 metara.

Završetak radova na ovom kompleksu planiran je za 2031. godinu.

Foto: Aman

 

 

Vrhunski uslovi za sport, medicinski velnes i oporavak

Đoković, koji je partnerstvo sa brendom "Aman" započeo još 2024. godine kao njihov globalni velnes partner, biće direktno zadužen za kreiranje programa iz oblasti dugovečnosti, ishrane, fitnesa i sportova sa reketom.

Kompleks će ponuditi:

  • Zatvorene terene za tenis i padel sa panoramskim pogledom na Biskejn Bej, što omogućava igranje tokom cele godine bez obzira na specifične vremenske uslove u Majamiju.
  • Monumentalni spa i velnes centar na površini od oko 11.500 kvadratnih metara.
  • Privatne i grupne studije za trening, kao i specijalizovane zone za kondiciju i mobilnost.
  • Medicinski velnes centar i najsavremenije blokove za regeneraciju tela.
  • Marinu u sklopu samog kompleksa.

- U celoj karijeri naučio sam da se istinski rezultati zasnivaju na ravnoteži, u kojoj trening, oporavak, ishrana i mentalno blagostanje deluju zajedno kako bi podržali dugovečnost i trajni uspeh - poručio je Đoković.

Foto: Aman

 

 

Luksuzne rezidencije, vrhunski dizajn i noćni život

Pored hotelskog dela, u kuli će se nalaziti i ekskluzivne brendirane rezidencije - od jednosobnih stanova do prostranih penthausa sa šest spavaćih soba.

Za spoljašnji izgled zgrade zadužen je studio "SHoP Architects", poznat po zakrivljenim terasama i prozorima od poda do plafona. Enterijer potpisuje "Studio Paolo Ferrari", a posebnu pažnju privlači inovativna rasveta osmišljena tako da prati prirodne ritmove stanara i gostiju.

am naziv brenda - ATMA - potiče iz sanskrita i znači "duh" ili  "istinsko ja". Iako je zdrav život u prvom planu, ATMA Majami će gostima nuditi i sadržaje za noćni život, uključujući restorane sa nutricionistički balansiranim menijima, barove sa živom muzikom i bine za umetničke nastupe.

Foto: Aman

 

LEPOTICA ZVALA NIKOLU U PROVOD: Jokić reakcijom oduševio svet (VIDEO)
Sport

LEPOTICA ZVALA NIKOLU U PROVOD: Jokić reakcijom oduševio svet (VIDEO)

"JOKIĆ JE PROŠLOST!" Čuveni američki novinar zabrinut za Srbina, nije mogao da sakrije emocije
Sport

"JOKIĆ JE PROŠLOST!" Čuveni američki novinar zabrinut za Srbina, nije mogao da sakrije emocije

#Novak Đoković #Novak Đoković uživo #SAD vesti #Novak Đoković vesti #Amerika vesti #tenis vesti #majami vesti #Sjedinjene Američke Države vesti #ekonomija vesti #biznis vesti
Komentari 1
УКРАЈИНУ РАЗАРАЈУ СНАЖНИ ЗЕМЉОТРЕСИ, РУСИ УПОТРЕБИЛИ РАЗОРНО ОРУЖЈЕ? Војни експерт шокирао својом анализом - у питању је "ПАКЛЕНА БОМБА"?

UKRAJINU RAZARAJU SNAŽNI ZEMLJOTRESI, RUSI UPOTREBILI RAZORNO ORUŽJE? Vojni ekspert šokirao svojom analizom - u pitanju je "PAKLENA BOMBA"?