Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, pokreće veliki projekat van teniskih terena, a ovog puta fokus seli u Majami.

U saradnji sa renomiranom kompanijom "Aman Grup", srpski as lansira novi luksuzni ugostiteljski brend pod nazivom "ATMA", koji će biti usmeren na dugovečnost, vrhunsku ishranu i oporavak. Foto: CHRISTOPHE SAIDI/Sipa Press/Profimedia

Zdanje tri puta više od "Beograđanke"

Prvi objekat ovog koncepta biće kula visoka oko 320 metara (1.049 stopa), smeštena na samoj obali u elitnom kvartu Majamija - Brikel, na lokaciji Brikel Bej Drajv. Koliko je projekat monumentalan, najbolje govori poređenje sa beogradskim simbolima - "Beograđanka" je visoka 100, a kula "Geneks" 115 metara.

Završetak radova na ovom kompleksu planiran je za 2031. godinu.

Foto: Aman

Vrhunski uslovi za sport, medicinski velnes i oporavak

Đoković, koji je partnerstvo sa brendom "Aman" započeo još 2024. godine kao njihov globalni velnes partner, biće direktno zadužen za kreiranje programa iz oblasti dugovečnosti, ishrane, fitnesa i sportova sa reketom.

Kompleks će ponuditi:

Zatvorene terene za tenis i padel sa panoramskim pogledom na Biskejn Bej, što omogućava igranje tokom cele godine bez obzira na specifične vremenske uslove u Majamiju.

Monumentalni spa i velnes centar na površini od oko 11.500 kvadratnih metara.

Privatne i grupne studije za trening, kao i specijalizovane zone za kondiciju i mobilnost.

Medicinski velnes centar i najsavremenije blokove za regeneraciju tela.

Marinu u sklopu samog kompleksa.

- U celoj karijeri naučio sam da se istinski rezultati zasnivaju na ravnoteži, u kojoj trening, oporavak, ishrana i mentalno blagostanje deluju zajedno kako bi podržali dugovečnost i trajni uspeh - poručio je Đoković. Foto: Aman

Luksuzne rezidencije, vrhunski dizajn i noćni život

Pored hotelskog dela, u kuli će se nalaziti i ekskluzivne brendirane rezidencije - od jednosobnih stanova do prostranih penthausa sa šest spavaćih soba.

Za spoljašnji izgled zgrade zadužen je studio "SHoP Architects", poznat po zakrivljenim terasama i prozorima od poda do plafona. Enterijer potpisuje "Studio Paolo Ferrari", a posebnu pažnju privlači inovativna rasveta osmišljena tako da prati prirodne ritmove stanara i gostiju.

am naziv brenda - ATMA - potiče iz sanskrita i znači "duh" ili "istinsko ja". Iako je zdrav život u prvom planu, ATMA Majami će gostima nuditi i sadržaje za noćni život, uključujući restorane sa nutricionistički balansiranim menijima, barove sa živom muzikom i bine za umetničke nastupe.

Foto: Aman