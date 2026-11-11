Završio je Generalštabno usavršavanje (GŠU), u Školi nacionalne odbrane, Univerziteta odbrane, u toku 2012. godine, kada je stekao zvanje generalštabnog oficira.

Na Univerzitetu u Beogradu, 2007. godine odbranio je magistarsku tezu pod nazivom ''Uticaj upravljanja ljudskim resursima u vojsci na borbenu gotovost jedinica'', čime je 2007. godine stekao akademski naziv Magistar nauka.

Vojnu akademiju Kopnene vojske (VA KoV) završio 1991. godine, smer telekomunikacije, kada dobija čin potporučnika i od tada počinje radno i profesionalno angažovanje u vojsci. Prvo radno mesto mu je bilo garnizon Bjelovar u Hrvatskoj gde je kao pripadnik JNA učestvovao u borbenim dejstvima za šta je odlikovan medaljom.

Do 1997. godine prošao sve komandirske dužnosti u vojsci, počevši od komandira voda, zaključno sa dužnošću načelnika veze motorizovanoj brigadi.

U toku 1997. godine, primljen u Organe vojne bezbednosti i od tada pripadnik, najpre Vojne službe bezbednosti (VSB), kao načelnik Organa bezbednosti u brigadi do 2004. godine, a od 2004. godine i pripadnik Vojnobezbednosne agencije gde je prošao sve rukovodeće dužnosti od načelnika odseka, načelnika odeljenja, načelnika odeljenja za operacije i zamenika u Centru (6 godina) do dužnosti načelnika 3. centra VBA Niš, na kojoj je proveo 8 godina.

Dobio veliki broj odlikovanja

U ratnom periodu vanredno, unapređen u čin majora, u toku 1999. godine.

Nakon završetka GŠU 2012. godine, dobio od predsednika R. Srbije oficirsku sablju sa posvetom, a tokom 2013. godine, proizveden u čin pukovnika.

Odlikovan sa više ordena i medalja, od kojih:

Od strane predsednika Savezne Republike Jugoslavije (SRJ), Orden za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti III stepena - ukazom predsednika SRJ od 31. decembra 1999. godine;

Od strane predsednika RS, Orden belog orla sa mačevima III stepena - ukazom predsednika RS od 05. februara 2016. godine;

Od strane ministra odbrane RS, Vojna spomen medalja za izuzetne rezultate u vojnoj službi za oficira, naredbom ministra odbrane od 10. decembra 2014. godine;

Od strane ministra odbrane RS, Vojna spomen medalja za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;

Od strane ministra odbrane RS, Vojna spomen medalja za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji SRJ;

Bavio se rekreativno sportom, a aktivno igrao košarku od 1983. do 2004. godine, aktivno igrao i u košarkaškoj reprezentaciji Vojske Srbije od 2012. godine do 2018 godine.

Oženjen suprugom Draganom Mitić. Otac dve ćerke, Jovane i Anđele. Penzionisan oktobra 2022. godine iz VBA u činu pukovnika.

"Nesebično si čuvao našu državu"

Od preminulog pukovnika oprostio se i Dragan Milić, predsednik pokreta PODES.

- Dugo si i nesebično čuvao državu i narod. Neka od danas Anđeli čuvaju tebe… Prijatelj, drug i brat, patriota, otac i suprug. Jedan od najboljih koje smo imali - napisao je Milić na mreži "Iks".

Pukovnik Dragan Mitić biće sahranjen na Starom pazarskom groblju. Datum sahrane će biti naknadno objavljen.