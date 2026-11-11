Ono što se dešava u Pojasu Gaze nije samo genocid, već je i ekološka katastrofa - vekovima stara stabla maslina su posečena, voda je zagađena, a gradovi su pretvoreni u ogromne gomile ruševina, rekao je danas turski predsednik Redžep Tajip Erdogan u govoru na otvaranju Samita lidera na Konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (COP31).

Erdogan je istakao da, kao čovečanstvo, imamo samo jedan krov nad glavom - nebo i samo jednu baštu - zemlju. Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

- Želim jasno da kažem da nemamo drugo nebo, drugu zemlju, drugo more, drugi okean, drugu šumu. Međutim, danas čovečanstvo možda doživljava jednu od najdubljih egzistencijalnih kriza u svojoj istoriji, delimično zbog nezasitne pohlepe za potrošnjom. Suočavamo se sa ozbiljnim problemima, od globalnog zagrevanja i gubitka biodiverziteta do neograničene potrošnje prirodnih resursa, ugrožavanja bezbednosti hrane, ekološkog uništenja i iznenadnih i destruktivnih klimatskih događaja - naveo je Erdogan i dodao da svi dobro znamo da šuma koja gori, reka koja se suši, zagađeno more ili posečeno drvo štete celoj planeti.

Erdogan je naglasio da ne samo ljudi, već i priroda plaćaju visoku cenu za oružane sukobe i da je Gaza najživlji primer za to.

- Srceparajuće vesti ponovo stižu iz Gaze poslednjih nekoliko dana. Uništena infrastruktura u Gazi, u kombinaciji sa prekomernim padavinama i poplavama, potopila je desetine hiljada šatora i skloništa. Stotine hiljada naše braće i sestara iz Gaze, posebno nevina deca koja drhte od hladnoće, bore se da prežive u vodi, u ovim zimskim uslovima, često bez roditelja. Želim da ovo otvoreno i iskreno ovde kažem, moram. Niko ko vidi, zna za ili je svedok tako sramotne scene za čovečanstvo ne može da izbegne odgovornost - istakao je turski predsednik.

On je naglasio potrebu za kolektivnim pozivom zajedničkoj savesti čovečanstva i rekao da korišćenje tragedije dece iz Gaze za demonstraciju moći predstavlja slabost, bespomoćnost i pre svega nedostatak savesti. Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Erdogan je istakao da mora biti dozvoljeno da humanitarna pomoć odmah prođe u region i da prestanu politika izolacije, ugnjetavanje i okrutnost.

- Hajde da pokažemo snažnu volju iz Antalije celom svetu. Hajde da delimo sa pravdom, proizvodimo sa solidarnošću i sprovodimo sa odlučnošću. Hajde da osiguramo da ova konferencija, kroz konsultacije koje ćemo održati ove nedelje, posluži kao snažan primer konsenzusa i konkretnog napretka. Još važnije, recimo "stop" pohlepnom mentalitetu koji žrtvuje ekologiju za ekonomiju - zatražio je Erdogan.

Ono što je čovečanstvu danas zaista potrebno, smtara Erdogan, je univerzalni sporazum o saosećanju koji bi trebalo da bude potpisan između ljudi i prirode.

- Pre nego što svet postane nenastanjivo mesto, najvrednije nasleđe koje možemo ostaviti budućim generacijama biće čistiji, zeleniji i pravedniji svet. Kao Turska, mi danas utiremo put, postavljajući veoma značajan cilj. Verujem da će naša omladina, koja je garancija naše budućnosti, samouvereno krenuti ka ovom cilju hodajući putem koji smo mi otvorili. Odlučnost koju mi, kao lideri, pokazujemo na političkom nivou, otvoriće put našoj omladini na ovom blagoslovenom putovanju - rekao je turski predsednik i zahvalio učesnicima klimatskog samita na posvećenosti i iskrenoj podršci ovom izuzetno važnom cilju u ime čovečanstva.

Erdogan je izrazio nadu da će konsultacije i odluke koje će biti donete u okviru klimatskog samita biti korisne i za zemlje učesnice i za celo čovečanstvo.

Na konferenciji UN o klimatskim promenama COP31 u Antaliji, koja se održava od 9. do 20. novembra, okupljeni su svetski lideri i stručnjaci koji razmatraju posledice klimatskih promena i mere za njihovo ublažavanje.

(Tanjug)

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