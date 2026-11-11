Srpska pravoslavna crkva večeras je uputila apel vernicima da se mole za zdravlje mitropolita bačkog Irineja.

- Deco Svetog Save, Pozivamo vas da Gospodu i Majci Božjoj večeras uputimo usrdne molitve za ozdravljenje Mitropolita bačkog g. Irineja - objavili su.

 

 

Novosadski i bački mitropolit Irinej je rođen kao Mirko Bulović 1947. u Stanišiću i jedan je od najuticajnijih i najdugovečnijih velikodostojnika SPC.

Kako Kurir nezvanično saznaje, episkop bački Irinej Bulović podvrgnut je operativnom zahvatu, a prema informacijama do kojih su došli, nakon operacije priključen je na respirator.

Za sada nema zvanične potvrde ovih navoda, niti više informacija o njegovom zdravstvenom stanju.

LEPOTICA ZVALA NIKOLU U PROVOD: Jokić reakcijom oduševio svet (VIDEO)
Sport

LEPOTICA ZVALA NIKOLU U PROVOD: Jokić reakcijom oduševio svet (VIDEO)

"JOKIĆ JE PROŠLOST!" Čuveni američki novinar zabrinut za Srbina, nije mogao da sakrije emocije
Sport

"JOKIĆ JE PROŠLOST!" Čuveni američki novinar zabrinut za Srbina, nije mogao da sakrije emocije

BONUS VIDEO:

#SPC #Irinej Bulović #Srbija vesti #Mirko Bulović #mitropolit Irinej #mitropolit bački Irinej
Komentari 0
ВЕЛИКИ ДОГОВОР РУСИЈЕ И УКРАЈИНЕ У АБУ ДАБИЈУ! Медински открио детаље преговора (ВИДЕО)

VELIKI DOGOVOR RUSIJE I UKRAJINE U ABU DABIJU! Medinski otkrio detalje pregovora (VIDEO)