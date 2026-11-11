Srpska pravoslavna crkva večeras je uputila apel vernicima da se mole za zdravlje mitropolita bačkog Irineja.

- Deco Svetog Save, Pozivamo vas da Gospodu i Majci Božjoj večeras uputimo usrdne molitve za ozdravljenje Mitropolita bačkog g. Irineja - objavili su.

Novosadski i bački mitropolit Irinej je rođen kao Mirko Bulović 1947. u Stanišiću i jedan je od najuticajnijih i najdugovečnijih velikodostojnika SPC.

Kako Kurir nezvanično saznaje, episkop bački Irinej Bulović podvrgnut je operativnom zahvatu, a prema informacijama do kojih su došli, nakon operacije priključen je na respirator.

Za sada nema zvanične potvrde ovih navoda, niti više informacija o njegovom zdravstvenom stanju.

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