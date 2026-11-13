Marfi je na društvenoj mreži Iks objavio snimak incidenta, uz diplomatski odmeren komentar da je "jedan od automobila iz kolone Zelenskog stigao pomalo isprljan".

Zelenski je u irskoj prestonici učestvovao na samitu Evropske političke zajednice, gde se sastao sa specijalnim izaslanicima američkog predsednika Stivom Vitkofom i DŽaredom Kušnerom. Američki izaslanici u Irsku su doputovali nakon razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi.

Na sastanku su razmatrani rezultati trilateralnih pregovora Rusije, SAD i Ukrajine u Abu Dabiju, razmena zarobljenika i mogućnost uključivanja evropskih predstavnika u pregovarački proces.

(Skaj njuz)

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