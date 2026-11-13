Detroitsko odeljenje za saobraćaj (DDOT) istražuje bizaran incident nakon što je video snimak dva konja u jednom od njihovih autobusa postao viralan na internetu. Agencija je kasnije objavila zvanični video snimak sa nadzorne kamere autobusa, koji detaljno opisuje šta se dogodilo, izveštava "ABCNews".

Video, snimljen u subotu popodne, prikazuje autobus kako se zaustavlja na stajalištu gde čekaju dva muškarca na osedlanim konjima. Čuje se kako im vozač, dok stižu, govori:

- Vidim vas. To je to, o tome pričam.

Vozač se zatim obratio putnicima, koji su ga pitali da li mogu da uđu. Foto: Iks printskrin/@NushratR

- Ako mogu da uđu, neka uđu - odgovorio je vozač uz smeh.

Spustio je rampu za invalidska kolica da im pomogne, ali ju je na kraju podigao jer nije bila potrebna. Dok su muškarci utovarivali konje, vozač ih je pitao:

- Hej, neću valjda imati problem zbog ovoga, zar ne? Da li je ovo životinja za pomoć? - a jedan od muškaraca je odgovorio potvrdno.

Konji su sprovedeni kroz skoro prazan autobus i odmah su izašli kroz zadnja vrata. U vozilu je bio barem još jedan putnik, koji je celu scenu snimao svojim mobilnim telefonom. Foto: Iks printskrin/@NushratR

- Uživajte. Ovo je ludo - rekao je vozač dok je zatvarao vrata, a jedan od ljudi sa konjima je rekao: - Hvala na vožnji!

Incident je zabeležila i Elesija Dru, koja se zaustavila vozeći se ulicom "7 Mile". NJen video snimak konja kako ulaze i izlaze iz autobusa blizu ulice Strazbur brzo je postao viralan na društvenim mrežama.

Here’s the surveillance footage from the moment two horses got on a city bus over the weekend in Detroit 🚌🐎👀 https://t.co/hXb9Rto5Xe (vid provided to Freep by the City of Detroit) https://t.co/4JeLdMTSvJ — Nushrat Rahman (@NushratR) November 12, 2026

- Pomislila sam: "O, Bože, šta je sa ljudima u autobusu? Šta ako konj uradi nuždu unutra? Šta se uopšte dešava?" - rekla je Dru lokalnoj stanici "WXYZ".

Nakon što je video postao viralan, DDOT je saopštio da preduzima mere. Rekli su da je incident bio protiv njihovih pravila i da je mogao da ugrozi bezbednost i udobnost putnika.

Cilj je bio promocija "crnih kauboja"

Vlasnik konja, DŽordan Vilijams iz Urban Siti Kaubojsa, takođe je razgovarao sa "WXYZ". Objasnio je da je video autobus i pitao vozača da li može da uvede svoju "služebnu životinju" u autobus kako bi snimio video. Rekao je da želi da skrene pažnju na crne kauboje u Detroitu.

- Želeli smo da pokažemo gradu da postoje kauboji koji liče na nas - rekao je Vilijams. Foto: Iks printskrin/@NushratR

Gradsko Ministarstvo saobraćaja objavilo je detaljnije saopštenje. Potvrdili su da su pregledali sve snimke, kako sa društvenih mreža, tako i iz autobusa. Odeljenje za saobraćaj je objasnilo da su životinje za pomoć dozvoljene prema Zakonu o Amerikancima sa invaliditetom (ADA), ali da su ovi konji očigledno dovedeni u autobus iz drugih razloga.

- Razumemo da je ovo trebalo da bude pozitivna stvar, ali moramo naglasiti da je ovo predstavljalo bezbednosni rizik za putnike i same konje - reklo je Odeljenje za saobraćaj.

Dodali su da će događaj iskoristiti za dalju obuku vozača i informisanje javnosti o pravilima koja obezbeđuju bezbednu i kvalitetnu uslugu prevoza.

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