Tačan odnos omogućava da se razvije idealan rastvor (rasol) za vaš kupus. Veoma je jednostavno kada pravite veću količinu, dovoljno je primeniti jednu univerzalnu meru.

Kada pripremate domaći kiseli kupus, ključno je da pogodite pravilan odnos soli i vode. Za 10 litara vode, idealna količina je 400 grama soli. Ova mera omogućava stabilno kiseljenje, dobru aromu i pravilno formiranje rasola. Foto: Depositphotos/thanthip_ying.hotmail.com, fotovincek, CreativeFamily

Ako pripremate veću količinu, jednostavno proporcionalno uvećajte količinu soli. Na primer, za 20 litara vode potrebno je 800 g soli. Preporučuje se da koristite krupnu morsku so, jer se ravnomerno rastvara i daje najbolji rezultat pre nego što nalijete vodu u bure.

Pored osnovnog recepta, kvalitet i ukus kiselog kupusa možete dodatno poboljšati sledećim dodacima:

Ren – ubrzava kiseljenje i održava kupus čvrstim

Kukuruz u zrnu – daje finu žućkastu boju i poboljšava izgled kupusa

LJuta paprika – za one koji vole lagano pikantnu aromu

Lovorov list – obogaćuje ukus i daje prijatnu aromu

Kiseli kupus je i nutritivno bogat: sadrži obilje vitamina C, B-grupe, vitamina K, kao i minerala poput kalcijuma, fosfora, magnezijuma, kalijuma i gvožđa. Zbog toga je savršen dodatak zimskom meniju.

(Lepote Srbije)

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