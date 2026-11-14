Pojavio novi snimak na kojem se vidi kako Žerar Depardje podiže suknju jednoj ženi koja stoji iza njega. Snimak je, prema navodima medija, nastao na filmskom setu.

Francuski glumac Žerar Depardje, koji je više od pola veka dominirao televizijskom i filmskom scenom, doživeo je veliki pad ugleda 2018. godine, u jeku pokreta #MeToo, kada je optužen da je seksualno iskoristio mladu glumicu koja je tek započinjala karijeru, u njenom domu.

Nakon toga su se pojavile još dve žene, koje su ga optužile za slične oblike nedoličnog ponašanja tokom zajedničkog rada na jednom filmskom projektu. Foto: Profimedia

Istraga povodom ovih poslednjih optužbi dovela je do sudskog postupka u kojem je Depardje proglašen krivim. Upravo na presudu u tom slučaju glumac je sada odlučio da povuče žalbu.

Iako se očekivalo da će ovaj potez donekle ublažiti ogorčenje javnosti zbog ponašanja glumca, čini se da do toga nije došlo.

Naime, snimak njegovog kontroverznog ponašanja prema jednoj ženi postao je viralan na društvenim mrežama i izazvao brojne zgrožene reakcije korisnika. "Ovo je zapravo dokaz njegovog bolesnog ponašanja“, napisao je jedan od njih.

Novi talas osuda na račun Žerara Depardjea: Sporni snimak zapalio društvene mreže nakon povlačenja žalbe

Dve žene koje su optužile Depardjea za nedolično ponašanje sarađivale su s njim na snimanju filma "Zeleni kapci“ (Les Volets Verts) u Parizu 2021. godine.

Jedna od njih radila je kao frizerka, dok je druga bila pomoćnica reditelja.

U maju 2025. godine sud je proglasio glumca krivim i osudio ga na 18 meseci uslovnog zatvora. Pored toga, naloženo mu je da bude upisan u francuski registar seksualnih prestupnika.

Pored toga, sud je izrekao i dodatnu kaznu zbog onoga što je okarakterisao kao "sekundarnu viktimizaciju“, odnosno postupanja glumčevog advokatskog tima prema žrtvama tokom sudskog postupka.

Foto: Profimedia

Depardje, koji je tokom celog procesa negirao optužbe, trebalo je da se ponovo pojavi pred žalbenim sudom u ponedeljak, 16. novembra. Međutim, do ponovljenog suđenja po žalbi ipak neće doći.

Prema navodima agencije Frans pres (AFP), Depardje je, kako se saznaje, povukao žalbu, ali razlog za takvu odluku za sada nije poznat.

Pojavio se novi snimak

Međutim, njegovi problemi time nisu završeni. U međuvremenu se pojavio novi snimak na kojem se vidi kako glumac podiže suknju jednoj ženi koja stoji iza njega. Snimak je, prema navodima medija, nastao na filmskom setu, a žena koja se na njemu pojavljuje navodno je statista.

Video je izazvao brojne osude na račun proslavljenog glumca, a korisnici društvenih mreža nazvali su Depardjea "odvratnim“.

Iako poreklo i autentičnost snimka još nisu potvrđeni, korisnici društvenih mreža nisu štedeli reči izražavajući svoje ogorčenje.

🇫🇷🗣Gérard Depardieu agresse une figurante en plein tournage 😫 https://t.co/8HohVWsdge — Lâche L'affaire (@Lache_Laffaire1) November 12, 2026

Jedan od komentatora nazvao je Depardjea "bolesnim đubretom“ zbog njegovog navodnog nedoličnog ponašanja, dok ga je drugi opisao kao "odvratnu svinju“, prenosi boredpanda.com.

Jedna od posebno oštrih reakcija odnosila se na nekadašnju praksu smrtne kazne u Francuskoj.

"Šteta što su prestali da odrubljuju glave. Bio bi idealan kandidat“, napisao je jedan korisnik društvenih mreža.

Ipak, nisu svi korisnici društvenih mreža svoju pažnju usmerili isključivo na Depardjeovo ponašanje. Jedan od gledalaca zapitao se zašto žena sa snimka nije reagovala, napisavši: "Ne vidim da se udaljava, protestuje ili pokušava da se odbrani.“ Foto: Iks printskrin/@Lache_Laffaire1

Takvo tumačenje naišlo je na brze kritike drugih korisnika.

"Da li ste svesni da se snima filmska scena i da je ta devojka samo statista? Ona nema nikakvu moć u odnosu na tu svinju koju smatraju bogom“, odgovorio je jedan od Depardjeovih kritičara.

Drugi korisnik ocenio je kao "nepodnošljive“ komentare onih koji sugerišu da je žena trebalo drugačije da reaguje.

Kontroverza koja se ponovo rasplamsala vratila je u žižu javnosti slučaj Žerara Depardjea, koji je pokrenut u okviru šireg talasa optužbi i razotkrivanja seksualnog uznemiravanja povezanog s pokretom #MeToo.

Depardje je takođe upućen na suđenje u slučaju koji se odnosi na njegovu koleginicu, glumicu Šarlot Arno, koja ga je optužila za silovanje, tvrdeći da se napad dogodio kada je imala 22 godine.

Glumac je, sa svoje strane, negirao optužbe, insistirajući na tome da je njihov odnos bio dobrovoljan i uz obostrani pristanak.

U oktobru 2023. godine objavio je otvoreno pismo u francuskom listu "Figaro“, u kojem je poručio: "Nikada, baš nikada, nisam seksualno napastvovao nijednu ženu.“

Slučaj je u septembru 2025. godine upućen na suđenje, mada tačan datum početka sudskog postupka još nije saopšten.

Arno se tim povodom oglasila na društvenim mrežama, opisujući prethodne godine kao izuzetno težak period u svom životu.

"Sedam godina kasnije, sedam godina užasa i pakla. Mislim da još uvek ne mogu da shvatim koliko je ovo velika stvar. Osećam olakšanje“, napisala je glumica.

Francuski predsednik Emanuel Makron ranije je stao u odbranu glumca, uprkos sve većem broju optužbi koje su iznošene na njegov račun.

Ispitivanje Depardjeovog navodnog nedoličnog ponašanja nije se zadržalo samo na društvenim mrežama. Foto: Jeanne Accorsini/Sipa Press/Profimedia

Ovaj slučaj izazvao je reakcije i u najvišim političkim krugovima Francuske, posebno nakon što je predsednik Emanuel Makron 2023. godine javno stao u odbranu glumca.

NJegova reakcija usledila je nakon burnih osuda dokumentarnog televizijskog filma u kojem su prikazani do tada neobjavljeni snimci sa Depardjeovog putovanja u Severnu Koreju 2018. godine. Na njima se čuje kako glumac iznosi vulgarne i nepristojne komentare o ženama.

Tokom intervjua za televiziju Frans 5, Makron je istakao da je "poštovalac“ glumčevog rada, osudivši medijsku pažnju koja je pratila Depardjea i nazvavši je "hajkom na čoveka“. Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

"On čini Francusku ponosnom“, dodao je Makron.

Ipak, francuski predsednik istovremeno je priznao pravo žena koje su javno iznele svoja iskustva da se brane i iznesu svoju stranu priče.

"Zašto ljudi koji snimaju ne štite tu ženu?“, zapitao se jedan korisnik društvenih mreža komentarišući sporni video-snimak.

(Kurir)