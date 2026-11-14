Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je ukaz o pomilovanju blogerke Valerije Čekaline, poznate kao Lerček, koja boluje od raka želuca u četvrtom stadijumu.

Prema tekstu ukaza, Čekalina, rođena 1992. godine, oslobođena je kazne koju joj je 31. jula 2026. izrekao Gagarinski okružni sud u Moskvi, a njen krivični dosije je izbrisan, preneo je Interfaks.

Blogerka je u oktobru prijavila da joj je bolest napredovala.

Foto: Društvene mreže

 

 

Čekalina je u julu osuđena na pet godina uslovne kazne i novčanu kaznu od oko osam miliona evra zbog nezakonitog transfera novca u inostranstvo.

Ona i njen tadašnji suprug Artem Čekalin optuženi su u septembru 2025. godine da su, zajedno sa saučesnicima, od septembra 2021. do februara 2022, prilikom prodaje onlajn fitnes programa, nezakonito prebacili više od 2,76 miliona evra na račun u stranoj banci, koristeći falsifikovanu dokumentaciju.

Artem Čekalin je u aprilu 2026. osuđen na sedam godina zatvora u kaznenoj koloniji.

Kurir.rs/Agencije

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