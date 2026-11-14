Iran je poručio da nastavak inspekcija Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) u njegovim nuklearnim postrojenjima neće biti moguć dok se ne razmotre posledice napada na te objekte i bezbednosne zabrinutosti Teherana, prenela je agencija Tasnim.

Iranska misija u Beču saopštila je, odgovarajući na izveštaj generalnog direktora IAEA Rafaela Grosija, da su napadi poremetili inspekcije i primorali agenciju da povuče svoje inspektore.

Takođe je ocenila da su rezolucije Odbora guvernera, na kojima se izveštaji zasnivaju, imale tehničke i pravne nedostatke. Foto: Profimedia

IAEA je u poverljivom izveštaju izrazila zabrinutost zbog podzemnog postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Isfahanu, navodeći da ne može da utvrdi njegovu tačnu lokaciju, status zaštitnih mera niti da potvrdi da li se u njemu nalazi nuklearni materijal, prenela je Al DŽazira.

Agencija je saopštila i da od Teherana nije dobila informacije o nuklearnim postrojenjima i materijalima, osim o reaktoru u Bušeru, i pozvala je Iran da omogući pristup inspektorima.

Teheran je poručio da inspekcije ne mogu da se nastave u vanrednim okolnostima i pozvao je Odbor guvernera IAEA da najpre razmotri uzroke krize i posledice napada, umesto da nastavak nadzora posmatra kao izdvojeno pitanje.

(Tanjug)