Francuski predsednik Emanuel Makron priznao je da se i danas oseća kao dete koje nikada nije odraslo, dok je njegova supruga Brižit otkrila da se, uz njega, više ne oseća sigurno i zaštićeno kao na početku njihove veze.
Dosad nepoznati detalji njihovog braka, Makronovog neobičnog detinjstva i života iza zatvorenih vrata Jelisejske palate otkriveni su u novoj biografiji francuske spisateljice Ketrin Nej, o kojoj piše britanski „Sandej telegraf“. Autorka je razgovarala sa predsednikom, njegovom suprugom, prijateljima iz detinjstva i nekadašnjim saradnicima. NJihova svedočenja otkrivaju i drugu stranu čoveka koji gotovo deceniju vodi Francusku.
Tokom četvorosatnog razgovora u Jelisejskoj palati, Makron se prisetio školskih dana i nekadašnjih profesora, a zatim je, prema rečima autorke, zastao, široko se nasmešio i tiho priznao:
- Ja sam još uvek dete!
Nej smatra da upravo u njegovom odrastanju treba tražiti objašnjenje izuzetnog samopouzdanja koje ga je pratilo tokom političke karijere, ali i njegove nespremnosti da prizna greške.
Brižit: Kada je imao samo 20 godina, uz njega sam se osećala zaštićeno
Posebnu pažnju privukle su izjave njegove supruge Brižit Makron, koja je otvoreno govorila o tome koliko se njihov odnos promenio tokom godina. Prisećajući se početaka njihove ljubavi, opisala ga je kao izuzetno samouverenog mladića.
- Nikada nisam upoznala nekoga toliko snažnog. Bio je nebrušeni dijamant - rekla je.
Priznala je da se uz njega, kada je imao samo 20 godina, osećala zaštićeno od svega. Međutim, nakon političkih potresa i vanrednih parlamentarnih izbora 2024. godine, njen doživljaj se promenio.
- Tada sam se uz njega osećala mnogo zaštićenije nego danas - priznala je u novembru 2024. godine.
Prema navodima biografkinje, poslednje godine nisu bile lake za predsednički par. Nakon što je njegova politička opcija izgubila parlamentarnu većinu, Makron je, navodno, večeri provodio u tišini, pregledajući društvene mreže i čitajući kritike na svoj račun. Brižit su dodatno pogodile zlonamerne i neutemeljene glasine o njenom polu, koje se godinama šire internetom.
"Usmaljeni su"
Nej tvrdi da se supružnici danas osećaju prilično usamljeno i da se sve više povlače u sopstveni svet. Ipak, prema autorki, Makronova sklonost izolaciji vuče korene još iz detinjstva.
NJegova baka Manet, nekadašnja direktorka škole, imala je ogroman uticaj na njegovo odrastanje. Bila je odlučna u nameri da od unuka stvori svoje "remek-delo", okružila ga je knjigama i podsticala da čita francuske klasike.
Upravo je ona, smatra Nej, oblikovala njegove govorničke sposobnosti i uverenje da može da ostvari sve što zamisli.
Kada je kao četrnaestogodišnjak počeo da se zabavlja sa jednom devojkom, baka mu je, navodno, izbacila stvari pred vrata i poslala ga kod roditelja. Vratio se tek nakon što joj je obećao da više neće gledati devojke.
- Još uvek živim u duhu svoje bake - priznao je Makron autorki.
Koliko je taj odnos ostavio traga na njemu, možda najbolje otkriva izjava njegove supruge.
- Emanuel još uvek nije sahranio svoju baku. Nije je čak ni zamenio. Trebalo bi da ode na psihoanalizu - rekla je Brižit, prema navodima iz knjige.
Nej piše i da je Makron još odmalena pokazivao izuzetno samopouzdanje i veru u sopstvene sposobnosti, ali i teško prihvatao mogućnost da nije u pravu.
NJegovi nekadašnji prijatelji i saradnici tvrde da gotovo nikada ne priznaje greške, a čak i kada se izvini, naknadno pokušava da dokaže da je njegova prvobitna odluka bila ispravna.
- Emanuel nikada nije u krivu - prisetio se Gaspard Gantzer, njegov nekadašnji kolega sa prestižne Nacionalne škole za administraciju (ENA).
"Želim da se brineš samo o meni"
Biografija donosi i zanimljiv pogled na početke njegove veze sa Brižit, nekadašnjom profesorkom glume koja je od njega starija 24 godine.
NJihova veza svojevremeno je izazvala snažno protivljenje porodice, a Nej tvrdi da je upravo tinejdžer Makron prvi pokazao inicijativu, predloživši da zajedno napišu školsku predstavu.
Brižit je kasnije jednoj prijateljici ispričala da ga je pitala da li jednog dana želi da ima sopstveno dete. NJegov odgovor, prema navodima autorke, bio je kratak:
- Želim da se brineš samo o meni.
Čini se da je i sam Makron svestan da njegovo odrastanje nije bilo uobičajeno.
U razgovoru sa piscem Emanuelom Karerom 2025. godine, prema navodima iz biografije, izgovorio je rečenicu koja možda najbolje opisuje njegov odnos prema sopstvenoj prošlosti:
- Nikada nisam bio tinejdžer. Ne volim tinejdžere. Ne razumem ih. Moja supruga ih razume.