Francuski predsednik Emanuel Makron priznao je da se i danas oseća kao dete koje nikada nije odraslo, dok je njegova supruga Brižit otkrila da se, uz njega, više ne oseća sigurno i zaštićeno kao na početku njihove veze.

Dosad nepoznati detalji njihovog braka, Makronovog neobičnog detinjstva i života iza zatvorenih vrata Jelisejske palate otkriveni su u novoj biografiji francuske spisateljice Ketrin Nej, o kojoj piše britanski „Sandej telegraf“. Autorka je razgovarala sa predsednikom, njegovom suprugom, prijateljima iz detinjstva i nekadašnjim saradnicima. NJihova svedočenja otkrivaju i drugu stranu čoveka koji gotovo deceniju vodi Francusku. Foto: J.E.E/Sipa Press/Profimedia

Tokom četvorosatnog razgovora u Jelisejskoj palati, Makron se prisetio školskih dana i nekadašnjih profesora, a zatim je, prema rečima autorke, zastao, široko se nasmešio i tiho priznao:

- Ja sam još uvek dete!

Nej smatra da upravo u njegovom odrastanju treba tražiti objašnjenje izuzetnog samopouzdanja koje ga je pratilo tokom političke karijere, ali i njegove nespremnosti da prizna greške.

Brižit: Kada je imao samo 20 godina, uz njega sam se osećala zaštićeno

Posebnu pažnju privukle su izjave njegove supruge Brižit Makron, koja je otvoreno govorila o tome koliko se njihov odnos promenio tokom godina. Prisećajući se početaka njihove ljubavi, opisala ga je kao izuzetno samouverenog mladića.

- Nikada nisam upoznala nekoga toliko snažnog. Bio je nebrušeni dijamant - rekla je. Foto: Jeanne Accorsini/Sipa Press/Profimedia

Priznala je da se uz njega, kada je imao samo 20 godina, osećala zaštićeno od svega. Međutim, nakon političkih potresa i vanrednih parlamentarnih izbora 2024. godine, njen doživljaj se promenio.

- Tada sam se uz njega osećala mnogo zaštićenije nego danas - priznala je u novembru 2024. godine.

Prema navodima biografkinje, poslednje godine nisu bile lake za predsednički par. Nakon što je njegova politička opcija izgubila parlamentarnu većinu, Makron je, navodno, večeri provodio u tišini, pregledajući društvene mreže i čitajući kritike na svoj račun. Brižit su dodatno pogodile zlonamerne i neutemeljene glasine o njenom polu, koje se godinama šire internetom.

"Usmaljeni su"

Nej tvrdi da se supružnici danas osećaju prilično usamljeno i da se sve više povlače u sopstveni svet. Ipak, prema autorki, Makronova sklonost izolaciji vuče korene još iz detinjstva. Foto: Abd Rabbo Ammar/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

NJegova baka Manet, nekadašnja direktorka škole, imala je ogroman uticaj na njegovo odrastanje. Bila je odlučna u nameri da od unuka stvori svoje "remek-delo", okružila ga je knjigama i podsticala da čita francuske klasike.

Upravo je ona, smatra Nej, oblikovala njegove govorničke sposobnosti i uverenje da može da ostvari sve što zamisli.

Kada je kao četrnaestogodišnjak počeo da se zabavlja sa jednom devojkom, baka mu je, navodno, izbacila stvari pred vrata i poslala ga kod roditelja. Vratio se tek nakon što joj je obećao da više neće gledati devojke.

- Još uvek živim u duhu svoje bake - priznao je Makron autorki. Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Koliko je taj odnos ostavio traga na njemu, možda najbolje otkriva izjava njegove supruge.

- Emanuel još uvek nije sahranio svoju baku. Nije je čak ni zamenio. Trebalo bi da ode na psihoanalizu - rekla je Brižit, prema navodima iz knjige.

Nej piše i da je Makron još odmalena pokazivao izuzetno samopouzdanje i veru u sopstvene sposobnosti, ali i teško prihvatao mogućnost da nije u pravu.

NJegovi nekadašnji prijatelji i saradnici tvrde da gotovo nikada ne priznaje greške, a čak i kada se izvini, naknadno pokušava da dokaže da je njegova prvobitna odluka bila ispravna. Foto: Blondet Eliot/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

- Emanuel nikada nije u krivu - prisetio se Gaspard Gantzer, njegov nekadašnji kolega sa prestižne Nacionalne škole za administraciju (ENA).

"Želim da se brineš samo o meni"

Biografija donosi i zanimljiv pogled na početke njegove veze sa Brižit, nekadašnjom profesorkom glume koja je od njega starija 24 godine.

NJihova veza svojevremeno je izazvala snažno protivljenje porodice, a Nej tvrdi da je upravo tinejdžer Makron prvi pokazao inicijativu, predloživši da zajedno napišu školsku predstavu. Foto: Paul ELLIS/AFP/Profimedia

Brižit je kasnije jednoj prijateljici ispričala da ga je pitala da li jednog dana želi da ima sopstveno dete. NJegov odgovor, prema navodima autorke, bio je kratak:

- Želim da se brineš samo o meni.

Čini se da je i sam Makron svestan da njegovo odrastanje nije bilo uobičajeno. Foto: Jumeau Alexis/POOL/Sipa Press/Profimedia

U razgovoru sa piscem Emanuelom Karerom 2025. godine, prema navodima iz biografije, izgovorio je rečenicu koja možda najbolje opisuje njegov odnos prema sopstvenoj prošlosti:

- Nikada nisam bio tinejdžer. Ne volim tinejdžere. Ne razumem ih. Moja supruga ih razume.

(Večernji list)

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