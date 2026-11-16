Direktorka i glavna urednica novinske agencije Tanjug Jovana Joksimović podnela je ostavku i napušta agenciju u televiziju Tanjug. Za "Vreme" je potvrdila da i dalje ostaje na televiziji K1, gde vodi jutarnji program.

Jovana Joksimović je odluku da napušta Tanjug saopštila u oproštajnom mejlu zaposlenima, u koji je "Vreme" imalo uvid. Kako navodi, o odluci je već obavestila većinske vlasnike.

- Novinska agencija, kao i televizija, zahteva potpunu posvećenost – dvadeset četiri sata dnevno, sedam dana u nedelji. Takav život živela sam punih šest godina, zajedno sa celim svojim timom - napisala je Joksimović.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Podseća da je paralelno vodila i jutarnji program na K1, te da je došao trenutak kada mora da napravi izbor i od nečega odustane. Odluku, kako kaže, nije bilo lako doneti, ali je "važna i promišljena, pre svega zbog svih svojih privatnih i porodičnih uloga".

Zaposlenima se zahvalila "na poverenju, zajedničkim uspesima i istrajnosti", kao i na tome što su "Tanjug oživeli i modernizovali". Šest godina na čelu agencije opisala je kao najteže, ali i najznačajnije u svojoj karijeri.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

U mejlu se navodi i da će zaposleni nastaviti da rade "sa novim direktorom i glavnim urednikom", ali ime nije navedeno.

Joksimović na čelu Tanjuga

Jovana Joksimović na čelo Tanjuga došla je 2021. godine. Tanjug je 9. marta te godine i zvanično prestao da postoji. Pravo na korišćenje imena i zaštitnih znakova agencije stekla je beogradska privatna firma Tačno, u vlasništvu Minacord medije, čiji su većinski vlasnci njen suprug Željko Joksimović i Radiotelevizije Pančevo. Minacord media stoji iza novinske agencije Tanjug i televizija K1, Kazbuka, TV Doktor i Tanjug.

Prema podacima iz registra REM-a Radiotelevizija Pančevo je većinski vlasnik firme „Tačno“, sa 60 odsto, a Minacord Media poseduje 40 odsto.

Foto: K1 printscreen

 

 

Joksimović je u februaru ove godine postala i direktorka firme „Tačno“. Tada se Manja Grčić povukla sa direktorskih mesta u svojim firmama, pa je potom imenovana za generalnu direktorku RTS-a.

Kratka poruka Jovane Joksimović

U kratkoj poruci za „Vreme“ Joksimović je navela da ostaje na TV K1.

Ranije danas, Vreme je objavilo da Nikolina Rakić sa RTS-a prelazi u Tanjug.

 

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