Glumac Milan Vasić izgubio je dobrog prijatelja, od koga se oprostio putem društvenih mreža. On je naime na svom Instagramu objavio fotografiju sa svojim prijateljem, harmonikašem Daškom, od koga se oprostio potresnom porukom.

Milan je objavio fotografiju zajedničkog trenutka iz jedne kafane. Na pomenutoj fotografiji njegov prijatelj svira harmoniku, dok glumac u zanosu peva. Foto: Instagram printskrin/milanvasic_official

- Dobri Daško moj, putuj sa Anđelima. Pamtiće te tvoji Pećanci, ali i svi oni kojima si pevao i svirao. Hvala ti na svemu predobri čoveče - napisao je u objavi glumac, opraštajući se od prijatelja koji je umro.

Glumac se poklonio moštima kralja Stefana Dečanskog

Podsetimo, Milan Vasić često sa ponosom ističe svoje poreklo, kao i važnost poštovanja tradicije. Svaki slobodni trenutak provodi na rodnom Kosovu i Metohiji odakle je nedavno podelio snimak koji je mnoge inspirisao. On se trudi da neguje srpske običaje i veliki je vernik, te je tom prilikom posetio manastir Visoki Dečani.

Milan se poklonio moštima Svetog Kralja Stefana Dečanskog. Foto: Amir Hamzagić/ATA images

- Dođite i poklonite se Svetom Kralju - napisao je Milan kratko u opisu.

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