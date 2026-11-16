Robert Patinson je novi DŽejms Bond. Patinson (40) zvanično je proglašen naslednikom Danijela Krejga i postao sedmi glumac koji će tumačiti čuvenog agenta 007 u zvaničnim filmovima o Bondu.

Vest je objavljena u ponedeljak na zvaničnim nalozima franšize DŽejms Bond na društvenim mrežama. Neposredno pre 15 časova po srednjoevropskom vremenu, sav prethodni sadržaj sa naloga 007 na mrežama Iks i Instagram iznenada je obrisan, a zatim se pojavila poruka koja se ponavljala: "Identitet potvrđen". David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Filmski studio potom je objavio prvu fotografiju glumca u prepoznatljivom Bondovom smokingu, uz zvanično saopštenje u kojem je potvrđeno da će Robert Patinson preuzeti ulogu. Kako je navedeno, njegov izbor označiće "početak nove ere jednog od najpoznatijih likova u istoriji kinematografije".

Objava je usledila nakon dugotrajnog procesa odabira glumca. Patinson je, prema dostupnim informacijama, bio jedan od pet kandidata koji su ušli u uži izbor, zajedno sa DŽošuom O'Konorom i Kalumom Tarnerom. U petak su se pojavile informacije da je Patinsonu ponuđen povoljniji ugovor nego ostalim kandidatima, što je dodatno podgrejalo glasine da je upravo on glavni favorit za ulogu. Foto: The Hollywood Archive/Hollywood Archive/Profimedia

Poslednji film u kojem je Danijel Krejg igrao DŽejmsa Bonda bio je "Nije vreme za umiranje", koji je premijerno prikazan 2021. godine, nakon odlaganja zbog pandemije koronavirusa. Radnja 25. filma iz serijala dala je franšizi svojevrsni završetak, budući da je Bond naizgled poginuo, pre nego što se na ekranu pojavila poruka: "DŽejms Bond će se vratiti".

Krejg je ukupno snimio pet filmova o Bondu, počevši od "Kazino Rojala" iz 2006. godine. Tokom njegovog mandata franšiza je obarala rekorde gledanosti, a film "Skajfol" iz 2012. godine samostalno je zaradio 1,1 milijardu dolara širom sveta.

Novi film, čiji naziv još nije poznat, biće prvi koji će biti snimljen otkako je kompanija Amazon MGM Studios 2025. godine otkupila prava na franšizu za više od milijardu dolara od Barbare Brokoli i Majkla DŽ. Vilsona, naslednika originalnog producenta Alberta "Kabija" Brokolija i dugogodišnjih čuvara filmskog serijala.

Producenti filma biće Dejvid Hejman, poznat po radu na filmovima o Hariju Poteru, i Ejmi Paskal, producentkinja filmova o Spajdermenu. Režiju će potpisati Denis Vilnev, reditelj trilogije "Dina", dok će scenario napisati Stiven Najt, tvorac serije "Piki Blajnders".

Ko je Robert Patison

Patinson je tokom karijere pokazao širok glumački raspon, tumačeći veoma različite uloge. Izgradio je reputaciju glumca koji može da privuče široku publiku u velikim holivudskim ostvarenjima, ali i da zadrži umetnički kredibilitet birajući neobične i manje očekivane projekte.

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Pažnju javnosti prvi put je privukao 2005. godine ulogom Sedrika Digorija u filmu "Hari Poter i vatreni pehar". Svetsku slavu stekao je igrajući vampira Edvarda Kalena, uz Kristen Stjuart, u filmskom serijalu "Sumrak".

Tokom karijere sarađivao je sa rediteljima poput Dejvida Kronenberga, Roberta Egersa i Lin Remzi, a u velikim filmskim franšizama ponovo se oprobao 2022. godine, kada je igrao Betmena.

Ko je sve tumačio lik agenta 007

Prvi glumac koji je na velikom platnu tumačio DŽejmsa Bonda bio je Škot Šon Koneri, u filmu "Dr. No" iz 1962. godine. Film je postigao veliki uspeh, pa se Koneri vratio ulozi u još četiri ostvarenja tokom narednih pet godina: "Iz Rusije s ljubavlju", "Goldfinger", "Operacija Grom" i "Samo dvaput se živi". Ovi filmovi se i danas smatraju nekima od najboljih u franšizi.

Glumac Dejvid Niven, kojeg je tvorac DŽejmsa Bonda Jan Fleming želeo za ovu ulogu, pojavio se u nezvaničnom filmu "Kazino Rojal" iz 1967. godine. Australijski model DŽordž Lejzenbi igrao je Bonda samo jednom, u filmu "U tajnoj službi njenog veličanstva" iz 1969. godine, nakon čega se Koneri vratio ulozi u ostvarenju "Dijamanti su večni" iz 1971. Foto: Profimedia/Jutjub printskrin/James Bond 007

Rodžer Mur je potom doneo serijalu nešto ironičniji ton, igrajući Bonda u sedam filmova od 1973. do 1985. godine. Među njima su "Špijun koji me je voleo", "Operacija Svemir" i "Oktopusi". Ulogu je krajem osamdesetih preuzeo britanski glumac Timoti Dalton, koji je snimio dva filma. Nakon šestogodišnje pauze, irski glumac Pirs Brosnan debitovao je kao Bond 1995. godine u filmu "Zlatno oko". Snimio je četiri filma pre nego što je ulogu preuzeo Krejg.

Zvanični filmovi o DŽejmsu Bondu do sada su ukupno zaradili 7,8 milijardi dolara, čime se franšiza nalazi na petom mestu liste najuspešnijih filmskih serijala svih vremena. Procene su da prihodi od prodaje proizvoda sa obeležjima Bonda i sponzorskih ugovora višestruko premašuju ovu sumu.

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