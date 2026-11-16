Četrnaestero optuženih zbog naci-pokliča tokom kortea Torcide uoči utakmice Hajduk - Ajaks, pušteno je na slobodu, dok je šestorici produžen pritvor.

Prema nezvaničnim informacijama koje je Dalmacija Danas dobila od Opštinskog suda u Splitu, puštenima su izrečene mere predostrožnosti. Nije im dozvoljeno da prisustvuju utakmicama Hajduka, a dužni su da se redovno javljaju nadležnoj policijskoj stanici.

Foto: Ante Cizmic / imago sportfotodienst / Profimedia

 

 

Jedan od optuženika je i dalje nedostupan pravosudnim organima, dok drugi služi drugu zatvorsku kaznu.

Optužnica protiv 22 osobe

Podsećanja radi, slučaj se odnosi na korteo Torcide održan 15. oktobra uoči utakmice Hajduk - Ajaks na Poljudu. Tokom parade čuli su se nacistička i antisemitska skandiranja.

Prema navodima tužilaštva, tokom navijačke povorke pojedinci su izgovarali antisemitske parole poput „Gazi, gazi Jevreje“ i „Ustaj, Adolfe“, uz podizanje desne ruke. Kako se navodi u optužnici, takvim ponašanjem nameravali su da izazovu netrpeljivost i prezir prema jevrejskom narodu.

U dokumentaciji se pominju i reference na Anu Frank, visoke peći i koks, dok se naziv koncentracionog logora Aušvic ne navodi.

Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

 

 

Nakon što se snimak pojavio u javnosti, policija je pokrenula krivičnu istragu, a usledila su i hapšenja.

Opštinsko državno tužilaštvo u Splitu podiglo je 13. novembra optužnicu protiv ukupno 22 osobe zbog krivičnog dela javnog podsticanja na nasilje i mržnju.

Prema tužilaštvu, optuženi su bili u prvim redovima organizovane povorke i predvodili su uzvikivanje slogana kojima su izražavali netrpeljivost prema pripadnicima jevrejske etno-religijske grupe.

Tužilaštvo je predložilo bezuslovne zatvorske kazne za optužene u rasponu od deset meseci do dve godine.

Puštanje na slobodu ne znači oslobađanje od optužbi. Postupak se nastavlja, a sud će odlučiti o krivičnoj odgovornosti. Svi optuženi uživaju pretpostavku nevinosti do pravosnažne presude.

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