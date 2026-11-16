DŽip, koji je zapaljen na Bežanijskoj kosi, bio je parkiran prekoputa njihove kuće, a policijski službenici ubrzo su počeli da obavljaju uviđaj i prikupljaju tragove koji bi mogli da pomognu u rasvetljavanju svih okolnosti ovog incidenta.

Foto: ATA images/A. Ahel

Sigurnosne kamere zabeležile su incident, a policija je tokom noći obavila uviđaj i preuzela snimke video-nadzora sa okolnih objekata.

Jutros je ulaz u porodični dom obezbeđivala policija, a roletne na prozorima kuće su bile spuštene. Foto: ATA images/A. Ahel

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović napustili su svoju vilu u jednom trenutku i izašli na ulicu, kako bi razgovarali sa policijom. Oboje su, kako je preneo "Telegraf", delovali veoma zabrinuto. Aleksandra Prijović je nervozno šetala i držala za glavu, dok je Filip grlio i bio uz nju.

Odnet zapaljeni džip

Zapaljeni džip Filipa Živojinovića i Aleksandre Prijović na kraju je prebačen na novu lokaciju.

Nakon što je šlep služba danas popodne došla ispred porodičnog doma poznatog para i utovarila oštećeno vozilo, automobil je prevezen u dvorište kuće Lepe Brene i Bobe Živojinovića.

U čitavoj neprijatnoj situaciji Aleksandri se našla pri ruci i dugogodišnja prijateljica, koja joj je pružila pomoć i preuzela na sebe organizaciju brojnih detalja vezanih za ovaj slučaj. Dok je Prijovićka prolazila kroz neprijatne trenutke zbog incidenta sa automobilom, njena prijateljica pobrinula se da sve oko transporta vozila protekne što jednostavnije. Foto: ATA images/A. Ahel

Ona je najpre bila uključena u organizaciju dolaska šlep službe, nakon čega je zapaljeni džip utovaren i pripremljen za transport. Međutim, tu se njen angažman nije završio. Prijateljica je potom sela sa radnikom šlep službe i zajedno sa njim krenula ka porodičnoj kući Živojinovića, gde je vozilo na kraju i dovezeno.

Tako je automobil koji je od noćas u centru pažnje prolaznika i komšija, umesto ispred doma Aleksandre i Filipa, završio u dvorištu kuće njegovog oca i braće.

O zapaljenom džipu

Reč je o skupocenom vozilu koje je pevačica nedavno kupila, a pored njega poznati par poseduje još jedan luksuzni automobil, za koji se vezuje poseban trenutak u Aleksandrinoj karijeri.

Naime, ispred njihovog porodičnog doma parkiran je i BMW koji je pevačica kupila nakon prvog solističkog koncerta u beogradskoj Areni, kada je doživela jedan od najvećih uspeha u dotadašnjoj karijeri. Foto: ATA images/A. Ahel

Aleksandra se ovim automobilom vozila mesecima nakon spektakla koji joj je otvorio vrata velikih koncertnih dvorana širom regiona. Iako je kasnije pazarila još jedan skupoceni četvorotočkaš, BMW je zadržala, pa se i danas može videti ispred njene porodične kuće.

Sa druge strane, luksuzni terenac koji je sinoć zahvatio plamen znatno je novija kupovina poznatog para. Vozilo je bilo parkirano preko puta kuće, a prema informacijama sa terena, požar se proširio i na automobil koji se nalazio neposredno pored njega, kao i na obližnje drvo.

(Kurir/Blic)

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