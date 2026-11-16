Obilna kiša u kanjonu Morače stvara nesvakidašnje prizore na putu kroz ovaj deo Crne Gore. Voda se sa strmih kamenih litica sliva u velikim količinama, a snažni mlazovi padaju direktno na kolovoz i vozila koja tuda prolaze.

Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se kako se voda obrušava niz stene i u velikim količinama pada na saobraćajnicu, dok automobili prolaze ispod snažnih mlazova.

Prizor je privukao pažnju korisnika društvenih mreža, a autori objave su se našalili da je reč o besplatnom pranju automobila u kanjonu Morače.

- Nakon jake kiše, voda se slivala niz strme stene kanjona, stvarajući neverovatan prirodni prizor. Vozači su dobili potpuno besplatno pranje automobila – zahvaljujući prirodi - naveli su.