Milica i Željko Mitrović danas obeležavaju krsnu slavu Svetog Đorđa (Đurđic), a tim povodom je Milica na svom Instagram profilu podelila svečani prizor iz njihovog porodičnog doma. U prvom planu na stolu nalazi se bogato ukrašen slavski kolač sa krstom, Biblijom i cvetovima od testa, postavljen na drveni poslužavnik.

Odmah iza kolača stoji velika ikona Svetog Đorđa u zlatnom ramu, dok pored nje gori visoka voštana slavska sveća ukrašena mašnom. Prazničnu trpezu upotpunjuje i staklena činija sa slavskim žitom, dekorisana bademima, suvim grožđem i čokoladnim krstom na sredini. Foto: Instagram printskrin/milica.mitrovic.pink

Pored ovih glavnih obeležja, na stolu su uredno postavljeni i flaša crnog vina, kristalne čaše, kao i escajg za goste.

(Blic)

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