Glumac Predrag Damjanović govorio je na "Blic poligrafu" da li plaća alimentaciju da li je tačno da je radio kao kondukter, ali i priznao da je prodavao lubenice tokom leta. On se dotako i bivše žene, da li ju je prevario i da li mu je u telefonu našla kompromitujuće poruke.

Peđa je na početku otkrio da li tačno da je jedno vreme radio kao kondukter.

- Jeste. Tačno je, da.

Gde ste radili, šta, autobus, tramvaj?

- Radio sam u autobusu broj 26. To je, mislim da je bila neka '99, '98, tad su bili oni veliki štrajkovi. I onda su krenuli privatnici i ja počnem da radim kod njega. Više ovako iz zabave, ali bila gomila love i dosta smo zaradili. I onda je to trajalo, prešlo u neki ozbiljniji posao, onda se tu skupila još jedna dobra ekipa, razni neki moji drugari i drugarice bili kondukteri, i svi smo se dobro zabavljali na okretnici, ono, 26-ice gore ili dole na Dorćolu. I onda smo dugo, dugo radili. Oni su ostali još duže od mene, a ja upisao akademiju, to jest, glumu i prestao da radim.

Foto: ATA images/A. Ahel

A da li ste tokom leta prodavali lubenice?

- Jao, jesam.

Gde, na pijaci?

- Nisam na pijaci, na pijaci nisam, nego sam ovako u Bariču, na rampi, tako se zove centar Bariča, gde ja sad imam i stan, sad je tu semafor. Ovako u prikolicu. Moj očuh mi donese tu prikolicu, i onda ja prodajem, znam koja je cena, imam kantar i merim. I to je bila fina zabava. Ja mnogo volim da radim. Moja mama je trgovac, i onda sam i ja tako voleo da trgujem i da zarađujem stalno, stalno lovu, pa sam prodavao i lubenice u tom periodu, kratko.

Da li ste se razveli posle 17 godina braka? Jeste prevarili suprugu?

- Nisam je prevario. Razveo sam se posle 17 godina braka. Nisam u stvari siguran da li je 17 godina braka, tako pišu novine.

Da li su deca patila jer ste se razveli?

- Uh, pa, mislim, sad bih rekao rado ne, ali verovatno da. Pri svakom razvodu, raskidu, prekidu, pati neko. Tako da, možda da kažemo da.

A da li je vaša žena našla poruke u vašem telefonu koje su bile kompromitujuće? Foto: Instagram Printskrin/damnjanovski_/ATA images

- Nije. Ne.

Da li ste na početku karijere radili za toliko niske honorare da ste jedva krpili kraj sa krajem?

- Jeste. Ja i sad krpim jedva s krajem. Ja uvek krpim jedva kraj s krajem, jer ne znam da raspolažem dobro novcem. Uvek kad ga imam više, ja trošim mnogo, i kad nemam... onda isto lepo živim i kad nemam novca. Znači, da, jesam. Uh, kako je bilo pitanje? Teško živeo? Krpio do kraja. Jesam, krpio sam. Da. Odgovor je da.

Da li se nekad pitate da li ćete imati dovoljno novca za alimentaciju?

- Ne. Hoću da objasnim to sad ja?

Pa recite.

- Pa evo ovako. Zato što ja nemam alimentaciju zato što smo moja supruga i ja još uvek papirološki zajedno, a ideja je, moja i naša, generalno porodično, da kad ja imam mnogo novca, mi možemo, mi ćemo da letujemo po Maldivima, Bora Borama i slično, što se još nije desilo. A kad imamo ovako normalno novca, jedemo i živimo normalno, a kad nemamo novca, onda svi zajedno jedemo hleb i paštetu. Tako da, kad ja imam, imaju oni zasigurno, i da putuju, i da jedu, i da kupuju razne stvari koje požele, i razne aktivnosti, i razna putovanja. Kad nemam ja, nemaju ni oni, i ne ljute se. Foto: ATA images/A. Ahel

A da li su vam slali provokativne fotke na društvenim mrežama?

- Da, slali su. I sad, šalju, da vam kažem, svi. I muškarci i žene i babe i dede, i svi šalju. Znam da gomili mojih drugara, kolega, šalju. LJudi, čudne su te društvene mreže. Vi zapravo tu svakog možete da poznajete tako što pogledate te njegove fotografije, i onda kad neko ovako, i trenira malo kao ja, i on okači tu fotografiju, onda se to sviđa muškarcima, ženama, babama, dedama, svima. Mislim, to je fino, meni je to kao neki kompliment, ali vama ne pišu.

A da li je tačno da ste posetili nudističku plažu?

- Jesam, kako sve znate. Jesam. Ja sam nekako uvek zamišljao da ću biti nudista, što se kaže, od malih nogu, i da ćemo tako porodično ići na nudističke plaže. Moja porodica i ja, međutim, nismo. Supruga baš ne voli da bude nudista i onda nismo nikada otišli na nudističke plaže. I onda ja sad, poslednjih par godina, kako nekad tako letujem, odem par dana nekad sam negde, zabodem neku stenu i kompletno se skinem i sunčam se, kupam se, sve strava.

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