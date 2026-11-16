Na Bežanijskoj kosi ispred doma Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića, sinoć je zapaljen njihov džip, a u ovom incidentu oštećeno je i vozilo pored, koje nije u njihovom vlasništvu.

Suprug vlasnice automobila koji je oštećen pored Prijinog kaže da je njegova porodica pretrpela štetu iako njihov automobil nije bio meta napada. Foto: ATA images/A. Ahel

- To je auto moje žene, nije moj. Mi smo kolateralna šteta. Videćemo kako će ova šteta da se reguliše. Moja supruga će da da izjavu u policiji. Neprijatna je situacija. Ali kamere su sve snimile i sve se jasno vidi. NJih dvojica su doneli kante i polili - rekao je on.

Ubrzo nakon njega pojavila se i žena čiji je auto izgoreo.

Besna kao ris

Ona je vidno uznemirena prokomentarisala ovu situaciju. Prišla je svom automobilu, odmahnula glavom i poručila:

- Šta da kažem? Ja sam sinoć to videla. Užas! Besna sam kao ris. Znam da ja nemam nikakve veze s ovim, ali najvažniji je ljudski život. Kola nisu bitna - poručila je vidno uznemirena komšinica za "Kurir". Foto: ATA images/A. Ahel

Podsetimo, automobil pevačice Aleksandre Prijović i njenog supruga Filipa Živojinovića zapaljen je tokom protekle noći na Bežanijskoj kosi u Beogradu, ispred njihovog porodičnog doma.

DŽip je bio parkiran prekoputa njihove kuće, a na lice mesta ubrzo su izašli pripadnici policije i vatrogasne službe. Foto: ATA images/A. Ahel

Prednji deo džipa je totalno oštećen, a plamenom je zahvatio i automobil pored. Okolnosti pod kojima je došlo do požara još uvek nisu zvanično razjašnjene.

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