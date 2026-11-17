Američki predsednik Donald Tramp doputovao je na Filipine, gde će se sastati sa regionalnim liderima i razgovarati o trgovinskoj saradnji, u okviru trodnevne azijske turneje. Poseta dolazi u trenutku kada se njegova administracija suočava sa nizom izazova na domaćem planu.

Manila je prva stanica Trampove turneje, nakon čega bi trebalo da otputuje u Kinu, gde su, prema navodima iz dostavljenog materijala, planirani razgovori sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Pominje se i mogućnost susreta sa severnokorejskim liderom Kim DŽong Unom.

Po dolasku na Filipine, Tramp je pozdravio okupljene podignutom pesnicom, dok mu je jedno dete poklonilo male američke i filipinske zastavice. Američki predsednik reagovao je tako što je teatralno počeo da maše zastavama. Na aerodromu ga je dočekao orkestar koji je izvodio pesmu „YMCA“, nakon čega se uputio ka helikopteru.

MOMENTS AGO: President Trump steps off Air Force One in the Philippines to a grand welcome, with hundreds of performers and musicians gathered at Ninoy Aquino International Airport for an elaborate arrival ceremony. Trump greets Philippine officials and U.S. diplomats on the tarmac as he begins a major diplomatic visit focused on trade, regional security and strengthening ties with Asian partners. Download the FOX News app for the latest details: https://t.co/BAyV31y5kz — Fox News (@FoxNews) November 17, 2026

Tokom boravka u Manili očekuju ga svečani prijem, večera sa svetskim liderima i učešće na godišnjem samitu Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN), na kojem će imati status počasnog gosta.

Jedna od prvih obaveza biće sastanak sa predstavnicima takozvane Četvorke (Quad), koju čine SAD, Australija, Indija i Japan. Ovaj format okuplja četiri države koje sarađuju u cilju jačanja uticaja i bezbednosti u indo-pacifičkom regionu, između ostalog i kao odgovor na rastući uticaj Kine.

Tramp bi tokom posete trebalo da potpiše i trgovinski sporazum sa Tajlandom. Trgovinski dogovori predstavljaju važan deo njegove politike, posebno nakon što je prošle godine pokrenuo carinske mere koje su izazvale tenzije u međunarodnoj trgovini. Foto: Gripas Yuri/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Ipak, njegov dolazak nije prošao bez protesta. Oko 1.500 demonstranata okupilo se u centru Manile, izražavajući protivljenje američkoj spoljnoj politici i pozivajući filipinske vlasti da ne slede Vašington.

Okupljeni su nosili crvene zastave i transparente sa porukama protiv američkog uticaja, dok su policijske snage za razbijanje demonstracija obezbeđivale skup.

Jedan od organizatora protesta Tedi Kasinjo poručio je da filipinska vlada ne bi trebalo da sarađuje sa Trampom, već da vodi nezavisnu spoljnu politiku. NJegova izjava bila je upućena administraciji predsednika Ferdinanda Markosa Mlađeg, prenosi Srbija danas.

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