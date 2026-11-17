U padu borbenog aviona MiG-29 u blizini aerodroma Batajnica poginuo je major pilot Goran Bulajić (53), iskusni letač i rodoljub. Tragredija se dogodila danas, a ubrzo se saznalo da je tragično nastradali muškarac, heroj iz Obrenovca.

On je 2014. godine dok je Obrenovac bio poplavljen, svojim čamcem skupljao ljude i pomagao čak 150 ljudi. Danas, se svi prisećaju njegovog herojskog poteza u suzama, a oglasio se i Veljko Ražnatović. Foto: Printskrin Jutjub/Vojska Srbije - zvanični kanal

Veljko je objavio potresne reči i samo se jednim emotikonom oprostio od heroja.

- Kad je Obrenovac tonuo, svojim čamcem je krenuo po ljude. Danas se opraštamo od njega, major Goran Bulajić - piše u objavi.

Veljko je objavio njegovu sliku i samo objavio emotikon kojim se oprostio od njega. Foto: Instagram printskrin/veljkoraznatovic

Život posvećen nebu i otadžbini

Goran Bulajić rođen je 25. marta 1973. godine u Beogradu, a u vojnoj službi nalazio se od 1996. godine. Tokom višedecenijske karijere važio je za vrhunskog profesionalca i posvećenog oficira. Iza sebe je ostavio dvoje dece.

Prema zvaničnim podacima Vojske Srbije iz juna 2019. godine, Bulajić je bio pilot 101. lovačke avijacijske eskadrile „Vitezovi“, iz sastava 204. vazduhoplovne brigade stacionirane na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici. Foto: Printskrin Jutjub/Vojska Srbije - zvanični kanal

Tada je zabeleženo njegovo učešće u pripremama za raketno gađanje ciljeva u vazdušnom prostoru iznad Crnog mora, na poligonu Šabla u Bugarskoj, gde je govorio o proveri obučenosti pilota i spremnosti za izvršavanje najsloženijih zadataka.

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