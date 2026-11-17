Na društvenim mrežama objavljen je snimak navodnog pada ruskog aviona An-12 u blizini Kemerova, u Rusiji, u kojem je, prema dostupnim informacijama, poginulo svih 17 osoba koje su se nalazile u letelici.

Snimak, koji je objavio beloruski opozicioni medij "Nexta", navodno prikazuje trenutak avionske nesreće zabeležen nadzornom kamerom. Foto: Iks printskrin/@NotWoofers

Prema informacijama koje prenosi ruski Telegram kanal "Shot", avion se zapalio tokom leta, nakon čega je počeo naglo da gubi visinu i eksplodirao prilikom udara o tlo.

Objavljen snimak nesreće

Na objavljenom snimku vidi se kadar nadzorne kamere postavljene na jednom objektu, koja je zabeležila područje u kojem se, prema navodima medija, dogodila nesreća.

"Nexta" navodi da je u avionu bilo 17 osoba i da niko nije preživeo.

💥 An An-12 aircraft has crashed near Kemerovo, Russia There were 17 people on board. No one survived. According to Shot, the aircraft caught fire mid-air, went into a steep descent and exploded on impact. — NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2026

Za sada nema nezavisne potvrde autentičnosti snimka, niti su zvanično potvrđene sve okolnosti nesreće.

(Kurir/Nexta)

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