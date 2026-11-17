Gotovo 5.000 zaposlenih povezanih rodbinskim vezama, milionski gubici, sumnje na krađu goriva i radnici koji beže sa posla preskačući ogradu. Sve ovo otkriveno je u jednom od najvećih javnih preduzeća u Rumuniji, čije je poslovanje dospelo pod posebnu kontrolu zbog ozbiljnih finansijskih problema.

Reč je o kompaniji STB, zaduženoj za javni prevoz u Bukureštu, u kojoj je tokom leta uvedena stečajna uprava. Preduzeće se suočava sa dugom od čak 561 milion evra, dok je samo u prvih deset meseci ove godine zabeležilo operativni gubitak od 143 miliona evra, kako prenosi "Jutarnji list".

Stečajni upravnik Remus Borza izneo je podatke koji ukazuju na dugogodišnje nepravilnosti u poslovanju kompanije. Constantin / Alamy / Profimedia

Prema njegovim rečima, čak 4.876 zaposlenih međusobno je povezano rodbinskim vezama. Među njima je 1.400 supružnika, dok čak 30 porodica ima više od deset članova zaposlenih u istom preduzeću.

Borza je STB zbog toga opisao kao svojevrsnu porodičnu kompaniju, navodeći da je u pojedinim slučajevima na jednog člana porodice dolazilo još dvadesetak zaposlenih rođaka.

Milioni evra nestajali kroz gorivo

Posebno zabrinjavaju nalazi koji se odnose na potrošnju dizela.

Prema podacima koje je predstavio stečajni upravnik, prijavljena potrošnja goriva bila je čak 20 odsto veća od stvarne, što je kompaniju godišnje koštalo oko šest miliona evra.

Borza tvrdi da je gorivo godinama sistematski kradeno, a dodatne nepravilnosti otkrivene su poređenjem putnih naloga sa podacima iz vozila. Foto: Alberto Grosescu/Alamy/Profimedia

Naime, ručno popunjena dokumentacija prikazivala je približno pet miliona pređenih kilometara više godišnje nego što su registrovali instrumenti u autobusima i drugim vozilima.

Istovremeno, zaposleni su tokom prošle godine ukupno proveli čak 176.000 dana na bolovanju. Stečajni upravnik izneo je sumnju da su pojedini vozači tokom odsustva možda radili za turističke agencije.

Došli u kontrolu, radnici preskakali ogradu

Ništa manje neobični nisu nalazi iz pogona za održavanje vozila. Prema Borzinim rečima, taj sektor je tokom prvih deset meseci ove godine ostvario svega 39 odsto planiranih popravki.

Prilikom jedne nenajavljene kontrole, sprovedene oko 9.30 ujutru, uprava nije zatekla nijednog od 500 majstora za njihovim radnim mestima.

Još neobičnija situacija dogodila se tokom drugog obilaska, kada je približno trideset radnika, ugledavši kontrolu, pobeglo iz pogona preskačući ogradu. Borza pretpostavlja da su se uplašili dolaska policije.

Poseban problem predstavlja i činjenica da kompanija, uprkos velikom broju zaposlenih u održavanju, nema odgovarajuću dozvolu za popravku motora i menjača.

Stečajni upravnik ukazao je i na učestale sudare prilikom parkiranja i izlaska autobusa sa perona, navodeći da se svakodnevno razbiju tri do četiri vetrobranska stakla. Pritom je izneo sumnju da takva praksa pogoduje privatnim servisima koji obavljaju popravke.

Stotine otkaza, ukinuto više od 900 radnih mesta

Pre uvođenja stečajne uprave STB je zapošljavao 9.224 radnika, a iz gradskog budžeta primao je subvencije za javni prevoz koje su, prema dostupnim podacima, dostizale oko pola milijarde evra.

Nakon utvrđivanja stanja u kompaniji, Borza je uručio 796 otkaza i ukinuo još 919 nepopunjenih radnih mesta.

Među ukinutim pozicijama našla su se radna mesta kurira, ložača, statističara i sekretara, dok je smanjen i broj blagajnika.

Prema oceni stečajnog upravnika, kompanija je imala i preveliki broj vozača i konduktera u odnosu na vozni park. Na približno 1.250 vozila bilo je zaposleno 4.358 vozača i konduktera.

Gradonačelnik obećava da prevoz neće stati

Na ozbiljnost finansijske situacije osvrnuo se i gradonačelnik Bukurešta Ćiprijan Čuku, koji je ocenio da je STB godinama gomilao finansijske probleme.

On je najavio pokušaj spasavanja kompanije od bankrota, uz uveravanje građana da problemi sa solventnošću neće ugroziti funkcionisanje javnog prevoza.

Dodatnu pažnju izazivaju i podaci prema kojima je u kompaniji izdato približno 3.000 potvrda o profesionalnim oboljenjima, od čega je oko 2.000 rezultiralo prevremenim penzionisanjem zaposlenih zbog invaliditeta.

Tako je preduzeće koje bi trebalo da obezbedi svakodnevni prevoz stanovnika rumunske prestonice postalo primer ozbiljnih problema u upravljanju javnim novcem, dok nova uprava pokušava da spreči njegov finansijski slom.

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