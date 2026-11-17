U Tržnom centru "Galerija" u Beogradu danas dogodila se nesreća u kojoj je na pokretnim stepenicama povređeno više dece. Među mališanima bio je i sin voditelja RTS Vladimira Jelića.

Voditelj se u toku popodneva oglasio i otkrio u kakvom stanju je njegov sin i zahvalio se svima koji su pružili pomoć povređenima. Foto: ATA images/A. Ahel

- Moj sin je sada dobro. Lakše je povređen, ali su mu u Urgentnom centru sanirali povrede i sve će biti u redu. Želim da se zahvalim učiteljicama na brižnosti i prisebnosti, kao i zdravstvenim radnicima koji su brzo reagovali i pružili pomoć. Hvala svima koji su se javili, brinuli i interesovali za nas. Na svu sreću, sve je dobro prošlo i sada je najvažnije da su deca dobro - poručio je Vladimir Jelić za "Blic".

Do nesreće je došlo danas oko 14.30 sati na pokretnim stepemicama.

Foto: ATA images/A. Ahel

- Više osoba je palo sa pokretnih stepenica. Desetak ih je povređeno, kako smo čuli - rekao je izvor za "Kurir" nakon nezgode i dodao da je na lice mesta upućena Hitna pomoć.

- Na teren su izašle dve ekipe Hitne pomoći. U toku je zbrinjavanje povređenih koji mahom imaju povrede glave - dodaje izvor.

Okolnosti pod kojima je došlo do pada se utvrđuju.

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