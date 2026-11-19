Međunarodni sud pravde (MSP) presudio je da je Mjanmar počinio genocid nad pripadnicima muslimanske manjinske zajednice Rohindža, što predstavlja istorijsku odluku jer je ovo prvi put da je taj sud utvrdio da je jedna država počinila zločin genocida.

Sud je u četvrtak doneo odluku sa devet glasova "za" i šest "protiv". AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Republika Unija Mjanmar počinila je genocid nad pripadnicima naroda Rohindža u severnoj državi Rakhajn, čime je prekršila svoje obaveze prema Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida - izjavio je predsednik Međunarodnog suda pravde Juiđi Ivazava.

⚖️ 🇲🇲 Myanmar guilty of genocide against Rohingya, says top UN court Myanmar committed genocide against its Rohingya minority, the International Court of Justice said on Thursday in an historic ruling, ordering refugees be given safe passage home and awarded compensation. The ruling by the top UN court was the first time in its 80-year history that ICJ judges have determined that a state committed genocide — AFP News Agency (@AFP) November 19, 2026

Reagujući na presudu, generalna sekretarka organizacije Amnesti internešenel, Agnes Kalamar, izjavila je da je odluka suda nedvosmislena.

- Nakon godina poricanja, nekažnjivosti i prikrivanja istine, ova presuda predstavlja istorijsko i autoritativno priznanje zločina počinjenih nad Rohindžama i redak trenutak pravde za preživele, žrtve i njihove porodice - poručila je ona. Mouneb Taim / AFP / Profimedia

Rohindže su pretežno muslimansko stanovništvo koje govori jezikom sličnim bengalskom. Većinsko stanovništvo Mjanmara su budisti, a vlasti ovoj muslimanskoj zajednici decenijama osporavaju pravo na državljanstvo i smatraju ih ilegalnim doseljenicima iz susednog Bangladeša.

Breaking A decade of waiting. Today, the #ICJ has finally declared that #Myanmar committed genocide against the #Rohingya. Now, the world must deliver justice to our people. The International Court of Justice has found Myanmar responsible for genocide against the Rohingya, in a landmark ruling in the case brought by Gambia. #StandWithRohingya — Ro Maung Hla Myint (@arfat08482582) November 19, 2026

Iako mnoge porodice Rohindža generacijama žive na teritoriji Mjanmara, država im je 1982. godine uskratila državljanstvo, čime su u velikoj meri ostali bez osnovnih građanskih prava.

To je značilo da su imali ograničeno kretanje, otežan pristup obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti, kao i brojne prepreke u svakodnevnom životu.

Situacija je dramatično eskalirala u avgustu 2017. godine.

Naoružana grupa Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), koja se bori za prava Rohindža, izvela je napade na policijske stanice i vojne položaje u Mjanmaru. Vojska Mjanmara odgovorila je velikom vojnom operacijom u državi Rakhajn.

🇲🇲 The #UnitedNations' International Court of Justice on Thursday ruled that #Myanmar committed genocide against its #Rohingya minority. Myanmar's forces killed around 10,000 Rohingya and forced hundreds of thousands of people to flee the country in a brutal 2017 crackdown. Learn more here ⤵️ — FRANCE 24 English (@France24_en) November 19, 2026

Međutim, operacija se pretvorila u masovno nasilje nad civilnim stanovništvom. Prema izveštajima Ujedinjenih nacija i organizacija za ljudska prava, vojska je ubijala civile, palila sela, vršila silovanja i primoravala stanovništvo da napusti svoje domove.

Za svega nekoliko meseci, više od 700.000 Rohindža pobeglo je u susedni Bangladeš.

UN su tada opisale vojnu operaciju kao primer etničkog čišćenja.

(Euronews)

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