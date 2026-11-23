Glumica Olja Lević (35) raspametila je svoje pratioce na društvenim mrežama novim fotografijama sa egzotičnog ostrva na kojem trenutno odmara. Ona je pozirala na prelepoj peščanoj plaži sa tirkiznim morem u pozadini, a njeno izdanje nikoga nije ostavilo ravnodušnim.

Foto: Instagram/oljalevic

Zgodna glumica je za ovu priliku odabrala provokativan crni jednodelni kupaći kostim sa velikim izrezom na stomaku, koji je u prvi plan istakao njenu vitku liniju i preplanuli ten. Svoj letnji stajling upotpunila je slamnatim kaubojskim šeširom, modernim naočarima za sunce i crvenim lakom na noktima, dok je sa osmehom na licu uživala na suncu.

NJena objava izazvala je lavinu pozitivnih komentara, a fanovi su joj uputili brojne komplimente na račun besprekornog izgleda. Foto: Instagram/oljalevic

O nepristojnim ponudama: "Bilo je možda kao neko opipavanje"

Olja je prokomentarisala nepristojne ponude koje su prisutne u svetu glume, ali kako kaže, smatra da toga ima u svakom poslu. Foto: Instagram/oljalevic

- Nisam se baš direktno susretala sa nepristojnim ponudama, ali možda sam neko ko deluje da neće da pristane na nepristojne ponude. Indirektno, pa kao neko opipavanje, možda je toga bilo. Toga ima i u našem poslu, i u svakom poslu, ja mislim. Današnji svet i život nije nimalo lak! Treba se boriti. Treba biti uporan, i vredan, i raditi na sebi. Tako da eto, nekad se treba pomučiti oko nekih stvari. I nekad je mnogo, mnogo bolje tako - rekla je glumica jednom prilikom.

"Govore da sam smaračica"

Olja je ulogom Mile u seriji "Igra sudbine" skrenula pažnju domaće javnosti. I dok su Olji jedni davali komplimente da im prija njena dobrota, druge je ipak nervirala.

- Ne kažu mi ljudi nemoj da si toliko dobra, nego mi kažu ne budi tolika smaračica. Daj mu ga malo. Ali ima i onih koji priđu i kažu: "Svaka čast što podstičete sa scenaristom Žarkom prave vrednosti, kojih danas ima malo i zagubile su se." Ali Mila je jedna dobra devojka, sa puno vrlina i kvaliteta. Drago mi je što moja uloga ima uticaj na decu. Ali se isto tako nadam drugačijim ulogama - rekla je tada za "Blic" Olja Lević. Foto: Instagram/oljalevic

Na pitanje da li im govori da u privatnom životu nije takva, Olja kaže da ljudima objašnjava da je to samo uloga.

- Ne objašnjavam. Vide to kroz razgovor sa mnom. LJudi doživljavaju svaki lik kroz seriju. U stvari mi smo to isto i u privatnom životu. Šalim se. Različiti smo, naravno - istikla je jednom prilikom ona.

(Blic)