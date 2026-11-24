Na istoku Srbije, dvadesetak kilometara udaljen od Negotina, na uzvišenju iznad sela Rajac, smestio se neobičan kompleks koji na prvi pogled podseća na pravi mali kameni grad. Duž uskih i krivudavih sokaka nižu se autentične kuće od kamena, ali ono što Rajačke pimnice izdvaja od svih drugih naselja jeste činjenica da u njima nikada niko nije živeo – zbog čega nijedna od ovih građevina nema dimnjak.

Foto: Jutjub printskrin/AP Archive

Podignute na brdu Beli Breg, ove kuće okružene su nepreglednim vinogradima koji su vekovima gradili prepoznatljivi identitet čitave Negotinske krajine. Umesto spavaćih soba, kuhinja i toplih ognjišta, iza njihovih debelih kamenih zidova kriju se isključivo vinski podrumi i prostorije namenjene preradi grožđa.

Vino na prvom mestu

Meštani su svoje domove imali u obližnjem selu Rajac, dok su u pimnice odlazili samo u vreme berbe i kada su obavljali poslove oko proizvodnje i čuvanja vina. Upravo iz tog razloga ovim objektima nisu bili potrebni dimnjaci, niti bilo kakav sistem grejanja za svakodnevni porodični život. Foto: Jutjub printskrin/AP Archive

Istorijski zapisi ukazuju na to da je na ovom mestu nekada postojalo više od 300 takvih vinskih kuća. Sa druge strane, zvanična dokumentacija organizacije UNESCO beleži da današnji kompleks čini 166 objekata sa ukupno 196 vinskih podruma i tri destilerije, koji su grupisani oko centralnog seoskog trga sa česmom.

Prirodna izolacija od kamena i drveta

Izgrađene od lokalnog krečnjačkog kamena i drveta, ove građevine su jednim delom ukopane u tlo. Ovakav način gradnje omogućavao je da unutrašnjost zadrži ujednačenu temperaturu tokom čitave godine, što je bilo presudno za pravilno sazrevanje vina u epohi pre pojave modernih rashladnih uređaja.

Pojedini objekti su na spratu imali prostorije za povremeni predah vinogradara tokom berbe, kao i namenske otvore kroz koje se ubrano grožđe ubacivalo direktno u kace za preradu.

Put vina ka evropskim prestonicama

Mada najstariji sačuvani pisani podaci o ovom mestu potiču iz druge polovine 19. veka, veruje se da su prvi drveni podrumi na ovom brdu podignuti još sredinom 18. veka. Svoj najveći uspon Rajačke pimnice doživele su krajem 19. veka, u periodu kada je bolest vinove loze filoksera opustošila evropske vinograde, ali je zaobišla peskovito zemljište duž Dunava. Foto: Jutjub printskrin/AP Archive

Vina proizvedena u Negotinskoj krajini tada su postala prava dragocenost na evropskom tržištu, pa su se preko dunavske luke Radujevac masovno izvozila u Francusku, Austrougarsku, Nemačku i Rusiju, dok je 1890. godine osnovana i prva vinogradarska zadruga.

Od zaštićenog spomenika do turističke destinacije

Sa usponom industrijskog vinarstva tokom 20. veka, značajan broj podruma ostao je prazan i počeo polako da propada. Zbog svoje neprocenjive arhitektonske i istorijske vrednosti, ovaj lokalitet je 1983. godine proglašen za prostornu kulturno-istorijsku celinu od izuzetnog značaja za Srbiju, a 2010. godine dospeo je i na tentativnu listu svetske baštine UNESCO-a.

U današnje vreme, deo ovih objekata ponovo je u punoj funkciji proizvodnje vina, dok su mnogi preuređeni u autentične vinarije i prostore za degustaciju. Premda lokalni proizvođači skreću pažnju da je velikom broju zdanja hitno potrebna sanacija krovova i kamenih zidova, Rajačke pimnice ostaju jedno od najživopisnijih mesta u zemlji, gde su se graditeljstvo, priroda i vekovna vinska tradicija spojili u savršenu celinu.

(Kurir)