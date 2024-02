Svako ko je poznavao DŽeja Ramadanovskog o legendi narodne muzike ima samo reči hvale, a mnoge kolege dodelile su mu titulu najduhovitijeg pevača na estradi.

Sudeći po mnogim pričama, DŽej je pravio šou i zbijao šale gde god da se pojavi, a jednu situaciju sa njim Ivan Gavrilović prepričava i dan danas.

– Baš smo bili dosta povezani i putovali smo po celom svetu. Takvo vreme je bilo, a mi smo se pojavili u nekom novom svetlu. Malo taj tehno-folk i dens posle toga, ali smo sa narodnjacima imali ta neka druženja koja su fascinantna. Uvek smo išli zajedno avionom i zezali smo se, posebno kada je tu bio DŽej koji je bio najopušteniji lik – prisetio se Ivan sa osmehom. Foto: N. Fifić

Spontanost i spremnost da se šali kako na tuđ, tako i na svoj račun kod DŽeja su svi voleli, a kako tvrdi Ivan Gavrilović na Ramadanovskog se niko nikad nije naljutio.

Foto: Reprint Sabor

– Sećam se jednom prilikom, on ode u biznis klasu i uzme onaj mikrofon od stjuardese, a onda krene da viče "Ima mesta i za bele cigane ovde u prednjem delu biznis klase" i gleda u Kebu, a oni svi gledaju da li je on rodom ili nije. To je bilo zezanje! Pa, sećam se i kad mu kaže: "Alo, ganci, slobodno možeš u biznis klasu" - ispričao je Gavrilović.

(Grand)

