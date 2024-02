Ako imate problem da utonete u san i muči vas nesanica, ovaj trik koji je pokazao popularni akupunkturista može da vam pomogne. Dr DŽoš Henson pravi je TikTok hit, i svakodnevno sa pratiocima deli praktične, jednostavne savete koje svako može da primeni kod kuće.

Sada je pokazao kako da brže zaspite, postoji tačka iza uveta koju bi trebalo da masirate.

- Stavite prst iza uha, napipaćete jednu izbočinu. Možda vas malo bolucka na dodir. Trljajte je kružnim pokretima, sto do 200 puta, to će umiriti nervni sistem i olakšaće vam da utonete u san - rekao je on.

NJegov video ubrzo je postao viralan i ima dvanaest miliona pregleda, a ljudi su u komentarima rekli da su probali ovaj trik i da zaista deluje.

