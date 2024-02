Pevač je nedavno otkrio u kakvom je odnosu bio sa kolegama, po spomenuo Milicu Todorović koja mu se sviđala, došlo je do poljupca ali nisu bili u pravoj vezi.

- Kasnije smo postali jako dobri i bliski prijatelji, poljubac jeste bio, ali nije...- iskren je bio pevač pa promenio temu.

Dotakao se i prilike da ode dva puta na Evroviziju:

- Da pa jeste, jednom konkretno u duetu sa njom, "Od simpatije do simpatije", pesma iz 2007. godine, a imali smo i pre toga tu jednu grupnu pesmu koju smo pevali svi zajedno sa pokojnim Šabanom Bajramovićem. "Na kraju sveta i negde daleko" i nismo se ni pojavili. U suštini bio je to razlog što nas je Saša Popović povukao zbog nameštaljki, tako da se nismo ni pojavili na toj Beoviziji, to mi je žao, zaista jako lepa pesma, ali eto faktički sa Tanjom dva puta je bilo bezuspešno pojavljivanje - rekao je Bane za "Skandal".

Podsećanja radi, Milica sada uživa u novoj ljubavi koja joj je pokucala na vrata. Prezgodnim Lazarom iz Novog Sada.

Pevačica je viđena jedno veče sa izabranikom u gradu, ali su u restoran ušli odvojeno, verovatno zbog toga da se ne bi primetilo da su navodi o vezi istiniti.

