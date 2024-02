Glumica Jana Milosavljević je ostala upamćena po ulozi male Zone u kultnom filmu "Zona Zamfirova" koji je oborio sve rekorde gledanosti kada je prikazan.

Jana je imala samo 11 godina kada je otišla u Pirot na snimanje, a taj period njenog detinjstva je ispunjen druženjem sa nekim od najznačajnijih imena domaće kinematografije, među kojima je bio i Dragan Nikolić. Foto:ATA images

Pored brojnih anegdota iz tog perioda koje je sa nama podelila u emisiji "Bindž", izvojili smo jednu u kojoj je glavni akter upravo Gaga Nikolić.

- Milena Dravić je bila velika diva i jedna ozbiljna žena, fina, ali rezervisana i fokusirana na posao, a Dragan je bio sjajan. Sećam se da sam jednom pevala u sobi i posle nekog vremena čujem da mi neko kuca na vrata, a ja se dernjam, pevam neke pesme. On je to čuo, stao ispred vrata i prisluškivao me neko vreme. Ja sam htela u zemlju da propadnem - rekla je Jana u emisiji "Bindž".

Više o tome pogledajte u sledećem snimku:

Iz nedelje u nedelju u podkastu "BINDŽ" Večernjih novosti, novinarke Isidora Čolaković i Katarina Filipović pričaće sa glumicama i glumcima - o karijeri, odrastanju, ljubavi, načelima kojima se vode kroz život, intimi...