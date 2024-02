Koncert je, kako pišu tamošnji mediji, trebalo da se održi u maju u dvorani Krešimir Ćosić, ali je Dukić navodno ekspresno odbio da Aleksandra peva u gradu, pa koncert nije zakazan niti najavljen.

Međutim, sada je gradonačelnik "Zadarskom.hr", kako tvrde mediji, poslao pisanu izjavu. Foto: ATA images

- Živimo u slobodnom društvu gde svako sluša muziku kakvu želi. Protiv sam svake vrste zabrane i iznenađuju me ovakve konstrukcije u pojedinim medijima. Ne bavim se organizacijom koncerata i ne razumem zašto se tolika fama digla oko toga. ŠC Višnjik ima svoju upravu i svoju poslovnu politiku koja samostalno odlučuje o programu i komercijalnim sadržajima, pa i onima koji se meni lično ne sviđaju. Lično, nisam ljubitelj te muzike niti bih išao na takav koncert i to je sve što imam reći o tome - poručio je on.

(Index.hr)

BONUS VIDEO: