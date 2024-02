Nesrećni muškarac je rekao da su se simptomi pojavili nakon što je izašao na piće i uzeo lekove za nesanicu. On je posle toga tri sata bio u nesvesti te je zaspao u položaju koji je vršio pritisak na njegovo oko.

Kad su ga lekari pregledali, leva zenica se nije pomerala niti je reagovala na svetlost. Lekari su u nalazu napisali da je pacijent imao oftalmoplegiju, što znači da su mu očni mišići bili paralizovani. Oko je takođe bilo izbuljeno.

Tim lekara je otkrio da je pritisak na oko uzrokovao pucanje subkonjektivnih krvnih žila, koje se nalaze odmah ispod prozirne površine oka. To je dovelo do krvarenja i oticanja tkiva oko oka. Pacijentu je dijagnostifikovana ishemijska optička neuropatija (ION) i koroidopatija. Foto: Profimedia

ION se javlja kada krv ne teče ispravno do očnog optičkog živca, koji prenosi signale od očiju do mozga i pretvara ih u slike koje možete viđeti, što dovodi do gubitka vida.

Gubitak vida zbog ION-a obično je trajan, budući da vidni živac na kraju prestane ispravno da radi i odumre. Međutim, pacijenti s ION-om još imaju periferni vid. Osobe sa stanjima poput visokog krvnog pritiska, visokog holesterola, srčanih bolesti i dijabetesa izložene su većem riziku od razvoja ION-a jer mogu da oslabe cirkulaciju krvi.

Koroidopatija je bolest koja uzrokuje nakupljanje tečnosti ispod mrežnjače, sloja na stražnjem delu oka koji hvata svetlost i pretvara je u slike. Foto: Profimedia

Simptomi obično uključuju nejasne i zamućene mrtve tačke u središtu vida, distorziju i objekte koji izgledaju manji ili udaljeniji nego što zapravo jesu.

- U istoriji je ovo stanje poznato kao 'retinopatija subotnje večeri' zbog povezanosti sa upotrebom alkohola i sedativa. Ne postoji konsenzus o tretiranju stanja - napisali su stručnjaci.

Pacijent je primio visoke doze steroida kako bi se sprečilo pogoršanje pritiska. Dok neki ljudi izveštavaju o vraćanju vida, posle četiri meseca, ovaj pacijent je izjavio da je i dalje slep na levo oko.

