O tome, kako na vreme otkriti povišeni krvni pritisak i kako ga kontrolisati, gostujući u "Ordinaciji" na RTS-u otkrila je kardiolog dr Marija Zdravković.

- Najčešći simptomi koji ukazuju na povišeni krvni pritisak su glavobolja, umor, pospanost i nedostaatk snage. Ovi simptomi su česti ne samo kod hipertenzije, već i posebno kod žena koje to povezuju sa hormonalnim promenama, objasnila je dr na početku. Međutim, kada bi trebalo da počnemo da merimo krvni pritisak? Kako je dr Zdravković istakla - kad god se ne osećamo dobro treba da izemrimo krvni pritisak.

- Da bi se nekome odredio krvni pritisak koji je validan, osoba treba da bude odomorna. Meri se 15 minuta nakon fizičke aktivnosti u sedećem položaju. Može da se desi da je krvni pritisak na levoj i desnoj ruci različit - saveteti su kardiologa.

Takođe, postoje ljudi koji često mere krvni pritisak, ali i onih koji se plaše merenja, kao što su deca i adoloscenti. Oni ovu rutinsku kontrolu krvnog pritiska doživljavaju stresno. Zato doktorka preporučuje kod tih ljudi da tri puta izmere krvni pritisak i ’’uzmu’’ treću vrednost. Doktorka Zdravković istakla da su moderni, digitalni aparati veoma pouzdani.

A ovo su vrednosti krvnog pritiska:

120/80: optimalan krvni pritisak

Od 120/80 do 129/84: normalan krvni pritisak

Od 130/85 do 139/89: prehipertenzija

Od 140/90 do 159/99: hipertenzija prvog stepena

Od 160/100 do 179/109: hipertenzija drugog stepena

OD 180/110: hipertenzivna kriza

- Ova klasifikacija po kriterijuma je pooštrena poslednjih godina. Samo pojavljivanje hipertenzije učestalije je sa godinama i zato je bitno da reagujemo na vreme. U fazi prehipertezije lekovi se ne daju, ali je jako bitno da pacijent ode na pregled kod lekara radi daljeg razgovora i analize - savetovala je dr Zdravković u ukazala da se najveći broj moždanih udara dešava tokom noći.

Najviše su izloženi oni koji pate od apneje, te je doktorka napomenula da takvi ljudi obrate više pažnje na krvni pritisak. Takođe, pritisak od 180/110 je hipertenzija trećeg stepena, tačnije hipertenzivna kriza. Uravo je to znak za uzbune i osobe sa takvim vrednostima treba hitno da se jave lekaru.

(RTS)

BONUS VIDEO

Za još vesti zapratite nas na našoj zvaničnoj Fejsbuk stranici - budimo "na ti".

Nova dimenzija novosti, vaš "Nportal.rs".