Slavni sportski par u vezi je od 2014, venčali su se 2016. u Veneciji i imaju tri sina.

Povremeno se pojavljuju zajedno u javnosti i uvek deluju srećno i skladno, ali je nekada prva teniserka sveta sada otkrila da se i te kako razlikuju, pogotovo kada je odgoj dece u pitanju.

Ana kaže da se ona mnogo više umara. FOTO: Profimedia

- Zbog dece često osećam krivicu. Bastijan nikad neće da ide preko granice umora, dok ja nemam limit - pomoći ću svima dok ne padnem s nogu. Kod njega ne postoji stres ni oko dece ni u svakodnevnom životu, njemu sve teče lagano - rekla je šampionka Rolan Garosa za nedeljnik "Stori".

Švajnštajger je jednom prilikom otkrio da je znao da je Ana ljubav njegovog života čim ju je prvi put video.

Foto: Instagram printskrin/anaivanovic

- Anu sam prvi put sreo u NJujorku. Upoznao nas je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vreme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osećaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oči, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom - ispričao je Nemac.

