Čuveni Zlatan Ibrahimović, jedan od najboljih evropskih fudbalera u istoriji, u više navrata je pričao otvoreno o svom privatnom životu i borbama koje je u njemu vodio.

Od teškog detinjstva u siromašnoj emigranskoj porodici, krčenju svog puta do slave, do povreda koje su ga umalo koštale karijere, imao je slavni Ibra mnogo teških trenutaka, ali ništa ne može da se uporedi sa strahom koji je osetio kada je njegov sin imao zdravstvene probleme. Foto: Profimedia

Ibrahimović je od 2002. u vanbračnoj zajednici s 11 godina starijom Helenom Seger, s kojom ima sinove Maksimilijana i Vinsenta, a autoru Dejvidu Lagerkancu je za knjigu "Ja sam Zlatan Ibrahimović" pričao o Maksimilijanovoj bitki koju je vodio u prvim danima života.

Kako je ispričao, ubrzo po rođenju, on je počeo da gubi na težini i nije prihvatao hranu.

– S Maksijem je sve bilo novo, a primetili smo da mnogo povraća. Nije dobijao na težini, već je gubio. Nismo razumeli zašto, je li to normalno? Neprekidno je povraćao, a nismo znali razlog i mora li baš toliko. Razgovarao sam s porodicom, prijateljima, svi se me tešili, pričali da to nije ništa strašno... Pokušavao sam da se utešim – ispričao je fudbaler.

Ispostavilo se Maksimilijan ima ozbiljne probleme sa želucem. Foto: Profimedia

– Celo telo mi je bilo u grču. Nikad se nisam osećao tako, ni približno tome. Dok nisam dobio dete, bio sam "gospodin nedodirljivi". Mogao sam da budem ljut i lud, da pokazujem sve emocije. I sve je moglo da se reši ako si čvrst, istrajan, ali ovo nije bilo ni slično tome. Bio sam nemoćan, jednostavno ništa nisam mogao da uradim. Maksi je iz dana u dan bio sve slabiji, bio je tako mali, primećivalo se da je kost i koža. Izgledao je kao da život želi da ga napusti – podelio je Ibra.

Dečak je bio hospitalizovan, a Helena je bila s njim, kada je pozvala Zlatana i rekla mu da dečak mora na hitnu operaciju želuca. U tom trenutku, fudbaler se spremao za važnu utakmicu i u bunilu je otišao u bolnicu. Foto: Profimedia

– Puta do bolnice se ni ne sećam. Sećam se samo bolničkih hodnika i mirisa. Trčao sam i pitao samo gde je, a onda su me odveli do velike sale u kojoj je Maksi ležao u inkubatoru. Bio je manji nego ikada… Imao je cevi kroz telo i nos. Kao da su mi istrgli srce iz grudi. "Volim vas oboje. Vi ste mi sve. Ali ja ovo ne mogu da izdržim. Zovi me za sve što treba", rekao sam Heleni i pobegao odatle – iskren je bio Ibrahmović.

Na sreću, operacija je bila uspešna i sve je proteklo u najboljem redu, a Maksimilijan je danas zdrav i srećan dečak koji ide tatinim sportskim stopama. Foto: Profimedia

– Maksi i danas ima ožiljak. Oseća se dobro, kao sva deca njegovog uzrasta, ali ja se često setim toga. To mi daje drugačiji, bolji pogled na život, iskren da budem – rekao je Ibrahimović.

Par je nakon Maksimilijana dobio i sina Vinsenta, koji takođe planira da se bavi fudbalom.

(Glossy)

