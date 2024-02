O fenomenu "Prijović" govorio je i čuveni monah Arsenije Jovanović, te se u svojoj besedi osvrnuo upravo i na njen uspeh.

Iguman manastira Ribnica kod Mionice je poznat po tome da uglavnom ima negativno mišljenje o popularnoj kulturi i to pre svega o muzici, koju rado komentariše u svojim besadama. Iako je i sam pre tridesetak i više godina bio je u epicentru crnog talasa jugoslovenskog rokenrola, Arsenije se nakon zamonašenja potpuno okrenuo protiv rokenrola, elektronske muzike, ali i narodnjaka.

- Sada se napravila neka kombinacija gradskih narodnjaka. Tu je glavni predstavnik Ceca i njena učenica i njen klon Aleksandra Prijović. Potpuno izostaje bilo kakav bunt, bilo kakav socijalna kritika. Samo telo. Znači sada se turbofolk i zabavna muzika sublimiraju u jedan pravac i to je taj novi pravac. Taj pravac nije seoski, on je seljački. Znači kada je neko seljačina, to ne znači da je sa sela. Seljačina može da bude i profesor univerziteta. Ti na selu imaš takvu gospodu da se zaprepastiš. Ta seljačka novokomponovana muzika je nažalost prepravila čitavu Jugu i šire. Svi luduju za njom.

- Kažu Aleksandra napunila pet arena u Zagrebu. To Oliver Dragojević da ustane iz mrtvih ne bi uspeo. Meni su nju pohvalili kao ona je jako pristojna. Ja sam poželeo da vidim tu pristojnost. Pomislio sam da možda mi Srbi imamo neki pozitivan uticaj na braću Hrvate. Jaoj, kada sam ja to video. Pristojna, a u nekom tesnom, kožnom kostimu gde se svaki nabor njenog zgodnog, mladog ženskog tela vidi. Ona izgleda kao nešto iz naučno fantastičnih filmova. Kako to može da bude pristojno? - smatra monah.

