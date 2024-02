"Tragač" Žarko Stevanović se prošlog avgusta oženio svojom dugogodišnjom devojkom Jelenom Janković, što je tada potvrdio putem društvenih mreža. Šest godina su bili zajedno pre venčanja, a njihova priča je prava filmska. Upoznali su se na jednom koncertu i tako je sve počelo.

- Otišao sam da bih pomogao drugu, mom prijatelju iz kviza, a Jeleninom sa fakulteta. Imao sam zadatak da "odvučem" Jelenu na stranu, da bi on mogao da se udvara njenoj drugarici. Na kraju od njihove romanse nije bilo ništa, a među nama se rodila ljubav - ispričao je Žarko Stevanović, a ona se nadovezala:

- Nikada nisam uspela da ga nagovorim da počne da sluša muziku uz koju smo se upoznali, iako je ponekad pustim kod kuće. Inače, moram da kažem da je Žarko pažljiv i romantičan. Uvek se seti važnih datuma, nema potrebe da ga podsećam. Doduše, toliko dugo smo zajedno da smo skoro prestali da obraćamo pažnju na te stvari. Među nama je od prvog trenutka postojala neka energija. Prosto, osećali smo da bi trebalo ponovo da se vidimo. Pošto taj naš drug nije bio u Beogradu za vikend, našli smo se tek posle dva dana. Srećom, te godine je "Beer fest" zbog lošeg vremena trajao dan duže. U suprotnom, pitanje je kako bi se sve odvijalo.

- Jelena veruje u sudbinu i sigurna je da bismo bili zajedno. Ja ne verujem u sudbinu, ali delim njen stav da smo rođeni jedno za drugo - dodaje Žarko, koji se na prvi pogled zaljubio u njene oči.

- Već posle nekoliko minuta razgovora bilo mi je jasno da imamo brojna zajednička interesovanja i da u potpunosti odgovaramo jedno drugom - rekao je tada za "Hello".

Nikada se nisu posvađali, kako ističu. Pre pet godina počeli su da žive zajedno i to je bio prvi ozbiljan test.

- Bili smo vrlo mladi kada smo počeli zajedno da stanujemo, imali smo 23 godine, ali sve je nekako išlo postepeno i prirodno. Kada bismo odlazili jedno kod drugog, morali smo da nosimo stvari, knjige za fakultet, laptop... Shvatili smo da ćemo sebi olakšati ako budemo na istoj adresi. U svakoj vezi, pa tako i u našoj, ključni su razgovor i tolerancija. I kad ne mislimo isto, uspevamo da nađemo kompromisno rešenje. Sve radimo timski i to daje rezultate - objasnio je Žarko za pomenut medij i dodao:

- Kada je uveden lokdaun, dva meseca smo bili u kući, usmereni jedno na drugo. S obzirom na to da sam ja introvertan tip ličnosti, ta dva meseca pamtim kao najbolji period u životu, dok su Jeleni nedostajali društvo i komunikacija sa ljudima. Međutim, što se tiče našeg odnosa, apsolutno nije bilo nikakvih problema. Moram priznati da mi ona ne parira po kvizaškom znanju, ali daleko me nadmašuje u drugim stvarima, kao što su kuvanje ili matematika. Slobodno mogu da kažem da se nadopunjujemo, a to je obavezan deo svake veze.

Momak velikog znanja odrastao je u naselju Veliki Mokri Lug, i to sa majkom, deset godina starijom sestrom i bratom. NJegov otac iznenada je preminuo dva i po meseca pre nego što se Žarko rodio, tako da, nažalost, nije stigao da ga upozna.

