Sveštenik Milovan Glogovac, koji je preminuo u petak, a koji je otac pokojnog glumca Nebojše Glogovca, biće sahranjen danas u 14 časova na Starom pravoslavnom groblju u Pančevu.

Foto: I. Marinković

Zaupokojena liturgija služena je jutros u osam sati, u manastiru Vavedenje, potom i opelo, a zatim je kovčeg prenet u Pančevo. Opelo i ispraćaj biće održani u Hramu Svetog velikomučenika Georgija u Pančevu, navela je porodica u čitulji.

Odakle su Glogovci

Glogovac vodi poreklo iz Dramiševa, a njegova porodica je poreklom sa Kosova i Metohije, prezime su dobili po naselju Glogovac. Polovinom 19. veka njegova porodica je preko Crne Gore došla u Hercegovinu. NJegovi preci su se nastanili u Brataču i Dramiševu i svi slave Đurđevdan.

Ko je bila popadija Milena, majka Nebojše Glogovca

Rođen je u porodici sveštenika Milovana iz Dramiševa i krojačice Milene Glogovac (devojačko Samardžija) iz Nevesinja.

NJegov otac je nakon završene osnovne škole upisao bogosloviju „Svetog Save“ u Beogradu 1962. godine, a 1968. se oženio Milenom, Nebojšinom majkom.

Imao je osam godina mlađu sestru Bojanu koja je psiholog, a rano detinjstvo proveo je u porodičnoj kući dede Gavrila u brdskom selu Dramiševu, nedaleko od Nevesinja.

Kako je prota govorio o sinu pre desetak dana za Novosti

Dan uoči četvrte godišnjice od smrti sina, prota Milovan govorio je ovako...

- Jeste muka. Jeste žalost. Jeste bol, neprebol... Ali, kad i danas stižu reči odasvud: Nebojša se nikad i nigde nije obrukao, to vam daje snagu da u molitvi i veri koju je i on živeo, nadvisite ličnu patnju. Molitva je najbolji lek, uteha i nada. Pre svega vera da je on sad sa Bogom živim, istinitim. Da je u boljem svetu od onog koji je ostavio. Uteha je i u tome što se on ostvario u ovozemaljskom životu, glasilo je kazivanje prote Milovana i neutešnog oca pokojnog glumca Nebojše Glogovca. Foto: P. Milošević/Novosti, N Skenderija, Instagram printskrin/ laperiodistaindependiente

- Voleo sam njegove uloge, pratio sam ga. Osluškivao pažljivo šta o njemu govore kolege, stručnjaci. I niko nije imao ružnu reč da kaže. Blagonaklonost i raspoloženje prema njegovoj dobroti, ako mogu tako da kažem, traju i danas, godinu i više od njegovog upokojenja, ispričao je prota za Novosti u martu 2019.

- Ja to vidim i osećam, jer, nema dana da neko na njegovom grobu, i pre nego što ja tamo stignem da upalim sveću, upali kandilo, ostavi cvet. To nije trenutak. To traje i to je odnos prema njemu i njegovom ovozemaljskom životu, dodao je on. Foto: A. Stanković/Igor Marinković

- Odrastao je u crkvi. U oltaru su njegovi prvi koraci - prekinuo je tišinu. - I sad se, u crkvenom pevačkom društvu, sećaju kovrdžavog dečaka, koji je horu donosio naforu, na galeriji. NJega je oblikovala naša vera. I on je o tome nemalo puta govorio. Mislim da se sve vrednosti, sve vrline, kao i mane, iz kuće ponesu. Porodica je temelj. Sve što je kasnije nadogradio Nebojša je na tom temelju podizao. Ugradio u svoje sinove sve istinske vrednosti.

BONUS VIDEO: