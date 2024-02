U emisiji "Prvi red" na K1 televiziji Milica je ispričala kako je reagovala kada joj je ponuđena uloga Marine Tucaković, ali i otkriva kakve su bile reakcije Fute Radulovića i Cece Ražnatović.

- Momentalno sam osetila strah jer sam bila suočena s velikom odgovornošću, posebno nakon što nas je Marina napustila pre godinu i po dana. Ona je bila izuzetno snažna ličnost, utkana u kolektivnu svest našeg naroda. Bilo je izazovno jer je to bilo na početku priče, kada je ona otkrila DŽeja. Dok smo mi već poznavali Marinu kao zvezdu estrade, pokušavajući da istražim njen život putem biografija i intervjua, shvatila sam da je ona oblikovala jednu celu eru i bila je izuzetno nadarena u svom poslu. S obzirom na takav uticaj koji je imala, osećala sam veliku odgovornost. Kada se radi o tako snažnim likovima, svako ima svoja očekivanja o tome kako bi to trebalo izgledati, ali Marina je posedovala specifičan duh, gestikulaciju, vedrinu i neiscrpnu životnu energiju koja je osvajala sve ljude - kaže Milica i otkriva kakava je bila Futina reakcija nakon što je pogledao film: Foto: ATA images

- Kada je pogledao te scene, rekao je: "To je to. To je moja Marina." To je najveći kompliment koji mogu da dobijem. Čak mi je i Ceca prišla na premijeri, vidno potresena i uplakana. Imala je potrebu da me zagrli i da mi kaže da je to ona i šta je ona za sve nju uradila i da nije bilo Marine, ne bi bilo njene karijere takve kakve jeste i da se zahvali meni što sam uspela da je nekako vratim makar ne neki trenutak - kaže popularna glumica u emisiji "Prvi red" na televiziji K1.

Milica tvrdi da njen rođeni brat i majka predstavljaju njene najveće kritičare:

- Valjevo je grad poznat po svojoj kritičkoj publici koja nije sklona preteranim pohvalama prema svojim sugrađanima, stvarajući time izazovno okruženje. Međutim, kada postignem neosporni uspeh, osećam njihovu ponosnu podršku. Moji najveći kritičari su rođeni brat i majka. S obzirom na to da često igram zahtevne uloge, moja majka je jedina koja je odgledala sve. Tata i brat, nisu jer ne mogu da podnesu moje suze. Foto: ATA images

Diplomirala je osnovne akademske studije glume na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesorke Jasne Đuričić

- Prvi put sam se našla u užem krugu na Akademiji u Novom Sadu, ali nažalost nisam bila primljena, pa sam se vratila u Valjevo. Povratak u mali grad je bio emotivno težak; većina ljudi je otišla, a ja sam ostala jedina. Mnogi su se pitali šta će biti sa mnom. Odlučila sam da se zaposlim u kafiću kako bih imala svoju finansijsku nezavisnost, i u isto vreme održala fokus na svom cilju. Kasnije mi je profesorka rekla da je znala da ću uspeti, jer se videla moja želja da upišem Akademiju - zaključila je Milica Janevski u emisiji "Prvi red" na televiziji K1.

