Glumac (56) je izgledao potišteno i zamišljeno.

Met je nedavno prolazio kroz tužan period nakon što je ostao bez kolege Metjua Perija, s kojim je glumio u hit seriji "Prijatelji", a koji ga je smatrao svojim mlađim bratom.

I dok je Metju od malih nogu sanjao o uspešnoj karijeri i slavi, Met je živeo nešto drugačijim životom u mladosti. Školovao se za stolara, oduvek su ga zanimali motori, a nakon što je odustao od koledža, uputio se u NJujork jer je hteo da se okuša kao model. I u tome je zaista uspeo, snimao je reklame za svetske brendove, a onda je konačno dobio i ulogu DŽoija u "Prijateljima". Foto: Profimedia

Godinu dana pre završetka snimanja Met se venčao s američkom glumicom Melisom Meknajt, s kojom je dobio ćerku Marinu Perl, a kojoj je osam meseci nakon rođenja dijagnostikovana kortikalna displazija mozga. Da nešto nije u redu roditelji su shvatili u trenucima kada je pokušavala da puzi - uvek i iznova je padala na levu stranu i počela je da pati od epileptičnih napada.

Met se nakon toga povukao iz glumačkog sveta i odlučio da se posveti brizi o ćerki. Nakon dve godine braka razveo se od Melise, a 2011. godine u potpunosti je nestao iz javnosti.

Foto: Profimedia

- Ne znam da li je to bila bolest moje ćerke ili činjenica da sam bio previše fokusiran na posao, ali osećao sam da sam pregoreo i da mi treba vremena da se distanciram. Pozvao sam agenta i rekao mu da zaboravi moj broj telefona na nekoliko godina, potpuno sam odustao. Srećom, uspeo sam. To su bili trenuci kada sam se osećao kao da ću doživeti nervni slom. Neko vreme nisam morao ništa da radim. Mojoj ćerki je dijagnostikovan problem s mozgom. Bio je to veoma mračan period, ali uspeli smo da ga prebrodimo - izjavio je u jednom od intervjua. Foto: Profimedia

Marina danas ima 19 godina i za razliku od većine dece slavnih roditelja, nema otvorene profile na društvenim mrežama, a glumac ju je oduvek čuvao daleko od očiju javnosti. Jedini put kada ju je poveo sa sobom na crveni tepih bilo je 2014. godine, a nekoliko puta su ih ulovili i paparaci, mada se njene novije fotografije ne mogu pronaći.

Met je jednom prilikom za Sandej Tajms ispričao da je odrasla uz konje, jer bi porodica vikendom provodila vreme na njihovom ranču u Santa Barbari, te da jako lepo peva, ali to su tek detalji, dok je ostatak priče za javnost ipak odlučio da sakrije.

BONUS VIDEO: