Tada zanosna lepotica, Olgica Stanisavljević, bila je verena za LJubu Tadića, a udala se za Vlastimira Đuzu Stojkovića.

- To je ljubav! Shvati nas, LJubo - govorio je Đuza svom prijatelju, pronela su se šuškanja po glumačkim kuloarima, a ljudi iza scene tvrdili su da je LJuba sve to prihvatio sa mirom. Pričalo se i da je zaljubljeni par to govorio Tadiću dok je bio u bolnici.

Đuzin brat Nenad je na neki način potvrdio ovu priču: Foto: N. Fifić

- Nikad Đuzu nisam pitao za tu priču da li je bila baš LJubina verenica. Znam da je Olgica bila devojka Tadića. Ako to glumci pričaju, onda je tačno.

Đuza i Olgica su bili dugo zajedno, do njene smrti 1987. godine. Ona je za života govorila šta ih je održavalo u braku.

- Svađa dođe kao lek. Da se nismo svađuckali zar bi smo izdržali toliko godina zajedno? Đuza je, inače, izvanredan suprug, a ja sam od onih žena koje shvataju da muškarac mora i treba da bude prvi u kući. Žena za nijansu niže. Taman toliko da ima sreće. Neko je jednom rekao: "Mudra je ona žena koja se ponekad napravi da je glupa", ispričala je ona za "Jugopapir". Foto: V. Danilov

Kada je Olgica umrla, LJuba je ubedio Đuzu da se ponovo oženi:

- Jednom mi je rekao da se na LJubin nagovor oženio i drugi put LJuba mu je, kad je Olga preminula, rekao: „Slušaj, Đuzo, nema ništa gore nego kad se vratiš iz kafane da te niko ne čeka kod kuće“ - pričao je njegov brat Nenad.

(Blic)

BONUS VIDEO: