Pesma s kojom je Breskvica u trci za predstavnika Srbije na Evroviziji koja će se ove godine održati u Malmeu, u Švedskoj, izazvala je burne reakciju u čitavom regionu, a pojedinci su se usudili i da je ocene kao genocidnu.

Olivera je gostujući u jednom podkastu govorila o tome da li postoji mogućnost da Anđela Ignjatović Breskvica bude diskvalifikovana zbog teksta pesme "Gnezdo orlovo". Foto: V. Danilov

- Ne, nijedna pesma sa PZE, bez obzira da li je Anđela, da li je ova druga ili treća, što se teksta tiče, sve je regularno. Može svaka da pobedi, nećemo imati nikakvih problema. Tekstovi tih pesama su potpuno, potpuno kako treba. A, to što je hajp sada, jedni protiv drugih, obračuni, ovi, oni, to je svet u kojem mi živimo. Ona nije za to odgovorna - bila je izričita Olivera Kovačević.

(Telegraf)

