Argentinka Denis, koja se udala za Srbina pre nekoliko godina, svakodnevno snima sadržaj za društvene mreže o životu u Srbiji, običajima i tradiciji na Balkanu. Upozorila je i druge strankinje kako izgleda živeti sa Srbinom i slaviti njegovu slavu.

Denis iz Argentine i Jovan iz Banja Luke su se upoznali u Dubaiju, kada su zajedno radili kao stjuard i stjuardesa. Nakon što su se zaljubili jedno u drugo rešili su da svoj život nastave u Banja Luci u kojoj je rođen Jovan i da osnuju porodicu. Međutim, gde je srpska porodica tu je i srpska slava, koju ova Argentinka opisuje kao "emocionalni rolerkoster".

U jednoj od svojih objava obratila se devojkama i rekla im šta ih čeka ukoliko odluče da se udaju za Srbina.

- Devojko, ako si u vezi sa Srbinom, onda je ovaj video za tebe, ali prvo, dozvoli mi da stavim ovu kobasicu i suvo meso u frižider gde se već nalaze dodatne kobasice i suvo meso - rekla je ona.

Nakon toga počela je da govori o tome kako je biti devojka ili žena Srbina.

- Kao prvo, svaka čast devojko, ali hajde da te pitam nešto, koliko je ozbiljna vaša veza? Kuda ona ide? Da li znaš šta je slava? Ako znaš šta je slava, da li si ga pitala koju slavu on slavi, kada je ona, kako je on slavi? Koliko dana ona traje? Da li si ga pitala ova pitanja? Jer, devojko, da ti kažem nešto, to će biti i tvoja slava jednog dana i to je emocionalni rolerkoster - rekla je Denis.

Ova godine je slavila četvrtu slavu sa svojom novom porodicom kao zvanična snajka.

- Moja osećanja za dva dana ovog događaja išla su gore-dole i u mnogim trenucima tokom tih dana sam sebe pitala: "Kako sam dođavola završila ovde?" To su dani kada definitivno nema odmora ni sedenja... Dobra stvar je što imaš neograničene količine rakije, ali budi spremna da od svakog gosta dobiješ tri poljupca u obraz. Takođe, potrudi se da naučiš nekoliko reči poput "Hvala", "Baš mi drago", "Dobrodošli"... O da, tada ima i mnogo kafe. Nauči sve procedure sa svetim stvarima, jer će sve oči biti uprte u tebe devojko. Ali najvažnije - uživaj i... srećno!", poručila je ona na kraju.

BONUS VIDEO: