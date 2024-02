Marjan iz Leskovca se prijavio da potvrdi očinstvo, da bude siguran da li je otac dečaku koga viđa samo jednom u mesecu. Crv sumnje je ušao u Marjana jer je bio sa 20 žena, a nijedna do sada nije ostala u drugom stanju:

-Ja sam 90 odsto siguran da dete nije moje. Pre nje sam bio sa hiljadama žena, ženio sam se 20 puta, živele su sa mnom nijedna nije zatrudnela. Sa Majom sam bio 4 i po godine, za 15 minuta je ostala trudna za mene je to nemoguće. Ja više nemam sa njom kontakt, jer se udala za čoveka koji me provocira. Dok sam bio u zatvoru ona je dovodila čoveka sa kojim sad živi u moju kuću, sve je to znao moj otac. Nije smeo da mi kaže da ne bi pobegao iz zatvora i napravio problem. Sve ukupno sam bio 8 godina u zatvoru, dok sam bio sa Majom bio sam otprilike 3 godine u zatvoru- ispričao je Marijan u emisiji "DNK". Foto: Jutjub prtintskrin/Paparazzo Lov // DNK // Brak na neviđeno

Marjan je suprugu upoznao u bolnici dok je bila u poseti tadašnjem suprugu. Kako navodi pokušala je da ga posvađa sa porodicom, a ubrzo potom je njegov otac podelio neverovatnu priču:

-Bila je dobra, poštovala nas je voleli smo je, ali je lagala. Trebalo je da razmisli o nekim stvarima dok je on bio u zatvoru. Vidite ovog dečka na slici to mi je unuk. Kada je moj sin Marijan doveo jednu devojku bila je narkomanka on je izbacio, moj rođeni unuk je oženio, a onda je bio sa Majom. Nisu trenutno zajedno, ali su bili. Kada sam se vratio iz ribolova, zatekli smo u sandučetu slike mog unuka i Maje. Marijan je u to vreme bio u zatvoru i bili smo šokirani- rekao je Marijanov otac i dodao da ne želi više da ima kontakt sa unukom:

-Naša snaja Maja je terala inat nama, da napravi ubistvo između Marijana i mog unuka. Maja je od njega starija 10, 11 godina. Unuk je Maju upoznao sa njenim sadašnjim momkom od kog je kupio kola. Rekla nam je da joj se udvarao i naš kum, htela je sa svima da nas posvađa. Mi smo nju voleli više nego Sunce, nikada joj ništa nismo uradil- dodao je Marijanov otac.

Kako navodi, želeli su da se snajka oseća sigurno i da joj sve priušte:

-Spremni smo bili da njoj i detetu sve ostavimo. Mi smo nju toliko voleli te 4 i po godine da nismo mogli da primetimo šta nam je sve radila. Pričala nam je i da je bolesna, uhvatila sam je u sitnoj laži, na sitnicu- dodala je Marijanova majka.

Rezultati su potvrdili da je Marjan otac dečaku.

BONUS VIDEO: